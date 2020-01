Romolo e Olga/ Uomini e Donne: lui innamorato, lei… non ci pensa nemmeno!

Romolo è innamorato di Olga ma lei non vuole saperne. Con questi presupposti si aprirà oggi pomeriggio anche la loro parentesi al trono over di Uomini e Donne in onda dalle 14.45 sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset. Nel frattempo, prima di ciò vedremo anche gli sviluppi che avranno come protagonisti Armando Incarnato alle prese con la sua ex fidanzata che cerca di difenderlo, e Veronica Ursida che, per avere messo da parte certi atteggiamenti, finirà proprio sotto accusa. Prima di Romolo e Olga, ci sarà spazio anche per Gemma Galgani che deciderà di chiudere con Marcello: per quale motivo? Semplicemente perché, il cavaliere oltre che con lei, si sente anche con Anna e Antonella e la dama torinese voleva l’esclusiva.

Romolo innamorato non corrisposto, Olga non ne vuole sapere

E cosa accadrà a Romolo e Olga? Le valide anticipazioni del VicoloDelleNews, hanno rivelato solamente questa piccola indiscrezione: le non vuole saperne di lui. A questo punto, c’è da chiedersi se il cavaliere avrà modo di arrendersi alla decisione della sua dama o se, di contro, cercherà ancora di fare breccia nel suo cuore. Dopo la loro “rottura”, le dinamiche delle dame ed i cavalieri del dating show più amato e seguito della televisione italiana, proseguiranno con Simone e un altro cavaliere che stanno uscendo insieme a Diana. Tra di loro però, si confermerà una situazione di stallo perché lei è indecisa: come finirà? L’appuntamento è fissato per oggi pomeriggio a partire dalle 14.45 circa su Canale 5. Naturalmente, oltre a Maria De Filippi, le dame ed i cavalieri, vi aspettano anche Gianni Sperti, Tina Cipollari e Tinì Cansino.

