“Ronaldo mi svendette la sua auto per un numero di telefono”/ Era Dannii Minogue

Cristiano Ronaldo torna al centro delle cronache per delle vicende di gossip che stanno facendo il giro del web oltre Manica. Secondo quanto emerso sulla stampa britannica sembra che l’asso ex Manchester United, Juventus, Real Madrid e Sporting Lisbona, ai tempi della prima esperienza fra le fila dei Red Devils, abbia addirittura svenduto una sua fuoriserie pur di ottenere il numero di una ragazza.

JULIA ITUMA/ Di fronte al vuoto non serve una strategia, ma il dono di una carezza

A raccontare la questione è stato il massaggiatore della compagine dei Diavoli Rossi, Rob Thornley, che ha appunto svelato le abitudini un po’ sopra le righe dell’asso lusitano attualmente fra le fila dell’Al Nassr. Ebbene, stando a Rob Thornley questi avrebbe comprato una Porsche 911 dal campione portoghese, acquistandola a metà prezzo, semplicemente in cambio del numero di telefono di una ragazza, precisamente una star che ha partecipato a X-Factor UK, la versione britannica del noto talent show canoro in onda in Italia su Sky.

Pagelle Napoli Milan (1-1)/ I voti: serata no per Kvara, Maignan super!

CRISTIANO RONALDO, DANNII MINOGUE E LA PORSCHE 911: IL RACCONTO DEL MASSAGGIATORE UNITED

In poche parole, stando a Thornley, il massaggiatore sarebbe stato avvicinato da Cristiano Ronaldo che gli avrebbe promesso una svendita della sua Porsche 911 Cabrio in cambio del numero di una cantante: «È la sera prima di una partita – le parole del massaggiatore del Manchester United riportate stamane dal quotidiano Il Mattino – siamo al Lowry Hotel. Stava facendo un massaggio con me, quindi è sul mio letto e gli sto massaggiando le gambe con X-Factor in TV. Chi è questa ragazza? Ed era Dannii Minogue, puoi darmi il suo numero?».

Video/ Chelsea Real Madrid (0-2) gol e highlights: Rodrygo zittisce Stamford Bridge

Secondo quanto rivelato dal Daily Star, la Porsche di Cristiano Ronaldo fu pagata solo 30.000 sterline dal massaggiatore, e lo stesso decise di rivenderla il giorno dopo al doppio. Ovviamente, come detto in apertura, si tratta di un gossip che va verificato, e spesso e volentieri attorno a CR7 sono circolati voci risultate poi essere infondate: staremo a vedere se emergeranno ulteriori sviluppi nei prossimi giorni.











© RIPRODUZIONE RISERVATA