RONDODASOSA, CHI È/ Pubblico in deliro al Love Mi 2023, web ironico: “Lo conosce solo la Gen Z!”

Rondodasosa arriva sul palco di Love Mi 2023 ed accende il pubblico con il suoi brani. Rondodasosa, pseudonimo di Mattia Barbieri, è un rapper italiano di 21 anni nato a Milano.

Dal web che sta seguendo il concerto in onda su Italia 1 arrivano vari commenti sull’esibizione di Rondodasosa, molta ironia sul rapper. “Non sanno le canzoni degli Articolo ma sta roba la “cantano” dall’inizio alla fine. Ok”. “Io non capisco una parola di quello che “canta” “Per carità non voglio criticare i gusti musicali ma dico solo menomale che sono cresciuta con altri generi musicali”. “Gen Z vs Millenials. Non ne conosco mezza.. mia sorella canta a squarciagola”. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Rondodasosa chi è il rapper: biografia, carriera e vita privata

Mattia Barbieri, nome d’arte Rondodasosa (o Rondo da Sosa) è un rapper italiano il cui successo è arrivato nel 2020. Nato a San Siro, Milano, nel 2002 ha coltivato la passione per la musica sin da bambino. Una volta cresciuto, grazie al web, riesce a far conoscere il suo primo lavoro, il singolo intitolato Free Samy che raggiunge in breve tempo il mezzo milione di visualizzazioni su YouTube.

Da questo momento è un escalation di successi: i singoli Face to Face RMX e Louboutin (quest’ultimo, realizzato con la collaborazione di Vale Pain), lo consacrano tra i rapper di grande successo della scena musicale nazionale.

A questi lavori fa seguito il suo primo album dal titolo Giovane Rondo che include collaborazioni importanti tra cui quelle con Shiva e con Capo Plaza. Insieme a quest’ultimo, realizza il brano Slatt che nel giro di pochissimo tempo diventa una delle canzoni rap più ascoltate attraverso Youtube. Per quanto riguarda la vita privata, non si conosce molto. Da quanto risulta sul web sembra che il rapper abbia interrotto gli studi e trovato lavoro prima in un Mc Donald’s e poi in un altro ristorante; pare che abbia avuto qualche problema con la giustizia in passato. Per quanto riguarda gli affetti, lui stesso parla di un ‘padre assente’ nella sua vita ma non sono note le ragioni di ciò.

Rondodasosa: ultimi lavori e progetti futuri

Nel giugno 2020 Rondodasosa partecipa alla realizzazione dell’album J di Lazza il cui brano Slime è significativo per comprendere il suo stile musicale. Nel marzo di quest’anno è uscito il suo nuovo singolo, New York, che viene pubblicato su tutte le piattaforme digitali per RM4E/Atlantic/Warner Music Italy. Inoltre, l’artista sarà tra gli ospiti della seconda edizione del concerto benefico Love Me, ideato da Fedez e J-Ax.

Nel prossimo futuro Rondodasosa sarà impegnato nel Trenches Tour, una serie di concerti, firmati Live Nation, che si svolgeranno in diversi Paesi del mondo. Ecco le date, i luoghi e i nomi delle manifestazioni:

10/03 – Torino, Italia – Fuoriclasse Festival

12/03 – Milano, Italia – Fabrique

25/03 – Locarno, Svizzera – Vanilla

01/04 – Varsavia, Polonia – So Hard

06/04 – Toronto, Canada – Rebel

07/04 – Montreal, Canada – Théâtre Paradoxe

26/05 – Barcellona, Spagna – Fuego / Razzmatazz

5-7/07 – Portimão, Portugal – Rolling Loud Festival.

