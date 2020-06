Ronn Moss, Ridge Forrester di Beautiful/ Stregato dalla bellezza dell’Italia

Pubblicità

Ronn Moss ha conquistato l’Italia grazie al personaggio di Ridge Forrester in Beautiful e ancora oggi si sente forte la sua assenza nella soap americana. Non è stato semplice per l’attore dire addio al suo alias e per le fan dello show non è stato facile fare a meno della sua presenza ‘mascellotica‘ in tv. Ora Ronn si è dedicato ad altri settori dello spettacolo: canta ed è regista. Non è raro vederlo in Italia, sia in tour che per altri motivi, ed è sempre più convinto di essere riuscito a conquistare una buona dose di libertà proprio da quando ha lasciato la soap. “Una scelta ponderata: ho riflettuto tanto e alla fine ho deciso di seguire quello che mi suggeriva il mio cuore”, ha detto tempo fa l’attore al settimanale Vero, “ho vestito i panni di Ridge Forrester per oltre 25 anni. Sono molto affezionato a quel personaggio, così come a tutti gli attori con cui ho lavorato sul set: ormai li considero una seconda famiglia”. Nessun rimpianto però, nè desiderio di ritornare sui suoi passi. “Se ritornassi nel cast non riuscirei più a dare sfogo al mio vero Io”, ha aggiunto. In questi giorni, Moss si sta preparando tra l’altro per tornare in Puglia. A lockdown terminato, ha intenzione di ripartire proprio dall’Italia per girare il suo nuovo film a settembre, Surprise Trip, subito dopo le vacanze estive che lo vedranno nella regione italiana. “Credo che abbiamo tutti bisogno di amare e ridere di più”, ha scritto su Instagram nei giorni scorsi, “specialmente ora, e sono ansioso di girare questo film”.

Ronn Moss, una nuova vita

Musica e cinema: questa la nuova vita di Ronn Moss, che per tanti anni è stato Ridge Forrester in Beautiful. Non è raro vederlo imbracciare la chitarra oppure in sala registrazioni: negli ultimi giorni, è apparso su Instagram persino al fianco di Andrea Bocelli. “Non vedo l’ora di tornare nella mia seconda casa in Puglia”, ha scritto, “dove lavorerò alla pre-produzione di una commedia romantica meravigliosa”. Oggi, sabato 6 giugno 2020, Verissimo accenderà di nuovo le luci su Beautiful in occasione del suo 30° anniversario di nascita. Ronn interverrà con un videomessaggio e forse rivelerà qualcosa di più sul personaggio che ha interpretato per oltre due decenni. “Sto facendo cose che prima non potevo fare perchè dovevo tornare sul set”, ha detto tempo fa a Il Corriere della Sera, “non avevo mai tempo. Oggi sono molto, molto più felice”. L’attore non rinnega nulla del periodo trascorso nel cast di Beautiful, “Ma alla fine a livello creativo e artistico non trovavo più soddisfazione”. Da quando ha lasciato la soap, Moss non ha mai sentito un moto nostalgico nè ha più acceso la tv per guardare qualche puntata. “Ho perso ogni interesse”, ha aggiunto, “è come se fosse tutto evaporato: è cambiato e sono cambiato anche io”.

