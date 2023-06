Ronnie Foden a 4 anni ha 1,7 mln di follower/ Festeggia in campo col papà e diventa virale

Ronnie Foden, il figlio del calciatore Phil Foden, ha soltanto 4 anni ma vanta oltre 1 milione e mezzo di follower sul suo profilo Instagram, creato qualche giorno fa dai genitori. Il bambino, come riportato dal Corriere della Sera, è diventato famoso durante i festeggiamenti del Manchester City per la vittoria della Champions League a Istanbul, mentre era sulle spalle del papà.

In quella occasione, il piccolo è stato protagonista di una simpatica gag. Ha infatti chiamato Erling Haaland mentre quest’ultimo alzava la coppa e ha affermato “Pensavo che fossi una ragazza”, in virtù dei suoi biondi capelli lunghi. I tifosi inglesi, dopo quel video, hanno invaso il profilo del calciatore per osannare il baby idolo del web. È così che il papà e la mamma hanno deciso di aprirgli un account personale su Instagram, ovviamente da loro gestito. Le prime due e finora uniche foto pubblicate sono state scattate proprio a Istanbul lo scorso 10 giugno. Nelle stories invece il figlio del calciatore si diverte prima a ballare, poi a nuotare in piscina.

Ronnie Foden a 4 anni ha 1,7 mln di follower: il figlio di Phil spopola sul web

Phil Foden non sarà certamente geloso del successo ottenuto dal figlio Ronnie, che a soli 4 anni sta spopolando sul web. Non è da escludere però che presto il bambino non possa riuscire a superare anche il numero di follower raccolti dal calciatore ventitreenne del Manchester City, che ne ha “soltanto” 9 milioni. La scalata sembrerebbe essere già iniziata.

I suoi seguaci stanno continuando ad aumentare di minuto in minuto e innumerevoli utenti stanno dando al piccolo il benvenuto sul social network. Anche il portale di statistiche di calcio Transfermarkt ha voluto dedicargli un simpatico post: “Most weyluable transfer ever”, questa la captino, che rappresenta un gioco di parole tra il suo nomignolo (El Wey) e la traduzione in inglese di “più prezioso trasferimento di sempre”.

