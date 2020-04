Rosa Armiento/ La “rapa” di Altamura a spasso nel tempo (Ciao Darwin)

Rosa Armiento è la “rapa” protagoniste della nuova puntata di “Ciao Darwin 8 – Terre Desolate“, lo show condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti e trasmesso in replica sabato 11 aprile 2020. Questa volta a scontrarsi saranno il mondo delle cime puntata che vede scontrarsi il mondo delle cime contro quello delle rape. A rappresentare il mondo delle cime è Umberto Broccoli, archeologo e conduttore televisivo, mentre per il mondo delle rape c’è l’esplosiva Carmen Di Pietro. Durante la puntata però a farsi notare per il mondo delle rape è Rosa Armiento, protagonista della sfida “a spasso nel tempo”. La donna durante la prova nel tempo si è resa protagonista di un momento davvero esilarante quando, si è ritrovata a dover correre sulle deve sfere gonfiabili. La concorrente non ha nascosto di essere in grande difficoltà: “sono piccolina, come faccio a rimbalzare così?”.

Rosa Armiento a Ciao Darwin: dalla prova fitness a quella di cultura generale

Per fortuna Rosa Armiento si è ripresa alla grande nella prova fitness dove si è scontrata con Alessandro Moscone del mondo delle cime con Paolo Bonolis che commentava: “non sente niente, ne sopra ne sotto è scolpita nel marmo”. Ma non finisce qui, visto che la donna ha fatto divertire anche quando si è dovuta travestire con un costume di scena a forma di telefono e dinanzi alla telecamera ha invitato i figli a non guardarla: “figli miei, non guardate!”. Una scenetta davvero divertente per Rosa Armiento da Altamura che si è presentata precisando di essere in possesso di uno “studio di titolo”. Peccato però che, quando Paolo Bonolis le ha chiesto di spiegare meglio questo concetto, Rosa non è stata in grado di spiegare a cosa si riferisse. In suo aiuto però arriva Carmen Di Pietro, la madrina della categoria delle “rape” che ha suggerito alla donna “forse si riferisce al titolo di scuola media?”. Sta di fatto che poco dopo Rosa è stata sommersa di domande di cultura generale del tipo “dove si trova Campobasso” con la donna che ha risposto “Genova” con Paolo Bonolis che la invitata ad indicare precisamente il nome della regione. Un altro momento esilarante che ha fatto tanto divertire il pubblico di Canale 5 e dei social al punto che nel giro di poche ore ha visto Rosa diventare una celebrità del web!



