Rosa Chemical/ A Love Mi presenterà la sua nuova hit “Polka 3” con Bdope?

Rosa Chemical è un trapper piemontese del 1998 che ha collaborato con diversi artisti urban italiani molto conosciuti. Lo vedremo protagonista all’evento Love Mi organizzato da Fedez e J-Ax che riunisce diversi giovani talento dove probabilmente porterà Polka 3. All’ultimo Festival di Sanremo ha fatto un duetto con Tananai ed è stato uno dei maggiormente attesi della quarta serata del Festival, ovvero dello Speciale, dedicato agli artisti in gara affiancati da un ospite musicali. Lui è stato il secondo performer a salire sul palco, con uno dei più grandi successi degli anni Settanta, della bionda Carrà. In occasione di quella serata, il brano è stato visto in modo del tutto contemporaneo da parte di due giovani artisti dei nostri tempi.

Rose Chemical, perché si è frenato sui social

Siamo tutti abituati alle foto scandalose dei vip, ma non avremmo mai immaginato che ciò avesse colpito anche Rosa Chemical, che ha pubblicato una foto su Twitter. Il cantante ha detto di essere stanco di doversi trattenere sui social per non far arrabbiare le persone e per non creare dissing, ma probabilmente si era confuso con altri siti, in quanto ciò che ha pubblicato era troppo eccessivo. Sembra però sia stata una foto fatta apposta per creare rumors e provocazione, in quanto è sempre stato un artista molto appariscente e aperto a tutti gli argomenti. Una cosa è certa, ovvero che vuole essere una persona libera di fare e dire ciò che vuole.

Chi è Rose Chemical, la sua carriera

Inizialmente Rose Chemical era molto noto nella sua città da qualche anno, ma poi ha iniziato ad essere conosciuto anche in tutta Italia. Il suo nome reale è Manuel Rocati ed è nato nel Piemonte nel 1998. Fin da quando era piccolo amava molto la musica e ha deciso di chiamarsi in questo modo per la madre e anche per un noto gruppo americano, che recentemente ha ripreso a produrre, dopo un periodo d’inattività. Chemical ha iniziato il suo successo con una canzone chiamata Kournikova, del 2018. Prima di chiamarsi con l’attuale pseudonimo, il suo nome era un altro. In passato è stato modello per un brand di lusso molto noto, chiamato Gucci. Il ragazzo si distingue proprio per il suo stile e apertura mentale, in quanto, per quanto concerne la sua sessualità, lui afferma di non voler attribuire nessun etichetta particolare. L’artista ha voluto rifiutare dei paragoni con gli altri cantati di quest’era, anche se è stato accostato a un altro artista, proprio per il suo stile abbastanza eccentrico, ma lui ha detto di ispirarsi a un rapper portoricano.

