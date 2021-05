Rosa Chemical chi è la giovane promessa del Trap italiano/ Video, canzoni e carriera

Rosa Chemical è il nome d’arte di Manuel Franco Rocati, giovane promessa del panorama trap italiano, che sarà intervistato questa sera da Le Iene su Italia 1. Nato a Grugliasco in provincia di Torino, il suo pseudonimo è l’unione del nome della madre ‘’Rosa’’ con il termine ‘’Chemical’’ in onore della band preferita degli anni dell’adolescenza, la My Chemical Romance. Nel 2018 diventa modello per Gucci e inizia a fare musica, ma prima di approcciarsi all’hip-hop è stato un artista di graffiti, a testimoniarlo è il programma YO! MTV Raps in cui lo si può vedere girare l’Europa.

Gli artisti che hanno influenzato maggiormente la sua carriera musicale sono stati i Tokio Hotel, Marilyn Manson e Justin Bieber. Sono tre mondi molto differenti tra loro e si può dedurre da questo che il genere di Rosa Chemical non è etichettabile, si sente che è un mix di varie influenze e di culture diverse. Tra le curiosità dell’artista c’è il significato del tatuaggio sotto l’occhio che ritrae un pipistrello, simboleggia il suo vivere di notte e riposare di giorno. CLICCA QUI PER L’ANTEPRIMA DELL’INTERVISTA A LE IENE DI ROSA CHEMICAL

Le canzoni di Rosa Chemical

La carriera musicale di Rosa Chemical inizia nel 2018 con la pubblicazione del singolo ‘’Kournikova’’. Ma è nel 2019 che si fa notare con il brano ‘’Tik Tok’’, nato dalla collaborazione con Radical e con cui raggiunge la Viral 50 di Spotify. Hanno riscosso successo anche la canzone ‘’Long Neck’’, frutto del lavoro con Taxi B e Greg Willen, e ‘’Scolapasta’’. E’ a marzo del 2019 che arriva il suo primo album dal titolo ‘’Okay Okay!!’’. Il 17 gennaio del 2020 pubblica poi un nuovo singolo chiamato ‘’Alieno’’, in collaborazione con UncleBac.

A marzo dello stesso anno rilascia il singolo ‘’POLKA’’, e il 28 maggio arriva il suo secondo album intitolato ‘’Forever’’, preceduto dai due singoli ‘’LOBBY WAY’’ e ‘’BOHEME’’. Rosa Chemical adesso è giunto al suo terzo album, ‘’Forever And Ever’’, un repack del precedente progetto discografico che vede l’aggiunta di cinque nuove tracce. Tra queste c’è il singolo ‘’britney 😉’’ pubblicato il 18 febbraio 2021 in collaborazione con MamboLosco e Radical. Gli altri pezzi del disco sono ‘’no love :-)’’, ‘’polka 2 :-/’’ con Gué Pequeno ed Ernia, ‘’life :-[‘’ e ‘’fantasmi ;-(‘’.





