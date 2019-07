Rosa Perrotta ha partorito?/ I fan di Uomini e donne in delirio…

Rosa Perrotta ha partorito oppure no? I giorni di attesa potrebbero essere finiti per la bella tronista e il suo Pietro Tartaglione che proprio in queste ore sono spariti dai social incuriosendo i fan di Uomini e donne che pensano che il motivo sia proprio il parto. Rosa Perrotta già ieri mattina si era svegliata con un unico pensiero ovvero quello del parto ma fino a ieri sera si è mostrata sui social tra creme, pizze e serata in pieno relax in attesa di stringere tra le mani il suo piccolo bambino nato dall’amore con il suo corteggiatore Pietro Tartaglione. I due sono in attesa di un maschietto e l’annuncio è arrivato proprio in tv, nel salotto di Barbara d’Urso e di Domenica Live, lo stesso che a fine 2018 ha accolto anche l’annuncio della gravidanza tenuta nascosta sui social tant’è che in molti sui social, nei giorni scorsi, hanno parlato di “una gravidanza lunghissima”.

ROSA PERROTTA HA PARTORITO?

Il fatto è che il termine è ormai scaduto e che solo tra qualche ora scopriremo davvero se questa donna è successo qualcosa o meno. Sia le storie che i post Instagram sono fermi ormai alla serata di ieri e tutti restano con il fiato sospeso per scoprire se presto vedremo al foto del piccolo di casa oppure no? In questi mesi i due futuri genitori non ci hanno fatto mancare niente tra trash, commenti su altri protagonisti di Uomini e donne (Giulia De Lellis in primis) e scontri a favore del pubblico che li segue e che in queste ore sono ansiosi sul loro futuro. Come avverrà l’annuncio della nascita del loro bambino? Questo silenzio è davvero sintomo di quello che tutti pensano?

