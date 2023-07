Rosalìa e Rauw si sono lasciati: “Non si tratta di infedeltà”/ “E’ un momento molto difficile…”

Rosalìa e Rauw, dalle indiscrezioni sulle nozze all’improvvisa rottura

Una delle coppie più seguite del panorama musicale – soprattutto dalle nuove generazioni – è ufficialmente giunta al capolinea. Si tratta di Rosalìa e Rauw; i due cantanti, come racconta Vanity Fair, sembravano non solo molto affiatati fino alle ultime uscite pubbliche ma le ultime indiscrezioni parlavano anche di un possibile matrimonio imminente. A quanto pare invece, nulla di tutto questo; le due star hanno deciso di prendere strade diverse e dopo il rincorrersi di alcune teorie sulla rottura hanno deciso di fare chiarezza tramite i rispettivi profili social.

"Sinead O'Connor era distrutta dopo morte del figlio"/ L'amico: "In passato è stata bipolare"

Come anticipato, la rottura tra Rosalìa e Rauw non era minimamente nell’aria; per questa ragione quando le prime voci hanno iniziato a minare la stabilità di coppia, i follower hanno letteralmente ignorato questa possibilità. Gli indizi si sono però fatti sempre più insistenti fin quando non è arrivata la conferma che ha spiazzato tutti gli appassionati. I due cantanti sembrano comunque essere rimasti in buoni rapporti in virtù di una decisione presa in maniera reciproca ma – come racconta il portale – sono emersi retroscena che sui social hanno fatto puntare il dito contro Rauw nel merito della rottura.

Taylor Swift, urlo dei fan provoca terremoto durante il concerto/ L'esperta spiega: "Tutta quell'energia..."

Rauw rompe il silenzio sulle accuse di tradimento ai danni di Rosalìa: “Volete solo distruggere…”

Stando a quanto racconta Vanity Fair, alcuni rumor avrebbero azzardato tra le teorie della rottura la possibilità che Rauw abbia tradito Rosalìa. Nello specifico, tra i due ci sarebbe lo “zampino” di una modella colombiana conosciuta dall’artista durante uno dei suoi ultimi concerti in Messico. Vista la frenesia delle teorie sempre più fantasiose, entrambi hanno deciso di rompere il silenzio sui rispettivi social. In particolare Rauw ha avvertito l’esigenza di smentire categoricamente le voci sul tradimento. “Alcuni mesi fa io e Rosi abbiamo rotto il nostro fidanzamento. Ci possono essere migliaia di problemi a causare una rottura e nel nostro caso non si tratta di infedeltà“.

Stash e i The Kolors "con Italodisco ripartiti da zero"/ "Ci fermavano perché mi vedevano in tv e non per..."

Sempre nel post pubblicato sui social, Rauw ha aggiunto: “Si sono sollevate delle accuse pubbliche infondate e non potevo stare zitto per il rispetto che ho per Rosalìa e le nostre famiglie. Non posso stare a guardare mentre cercano di distruggere la storia d’amore più bella che Dio mi ha concesso“. Le parole del cantante non sembrano lasciare spazio a dubbi; credere davvero alla tesi del tradimento risulta quanto mai difficile. Per di più, anche Rosalìa – come riporta Vanity Fair – si è espressa sui social sulla questione mettendo la parola fine ai rumor sul tradimento. “Amo, rispetto e ammiro Raul davvero tanto. Non do retta a tutti i film; noi sappiamo quello che abbiamo vissuto. Questo momento non è facile, quindi grazie a tutti per la comprensione“.











© RIPRODUZIONE RISERVATA