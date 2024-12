Rosalinda Cannavò è tra le protagoniste, assieme al fidanzato Andrea Zenga, delle interviste che verranno riproposte oggi pomeriggio su Canale 5 a Verissimo – Le storie. L’attrice ha recitato in numerose fiction, debuttando anche al cinema, e la sua carriera ha fatto tappa anche in televisione nel corso degli ultimi anni tra Grande Fratello Vip, Tale e quale show e ospitate nei salotti del piccolo schermo. A fare il tifo per lei dalla meravigliosa Sicilia, dove hanno radice le sue origini, c’è come sempre la sua famiglia, dai genitori alla sorella Francesca.

Della famiglia di Rosalinda Cannavò si conoscono poche informazioni, essendo sia i genitori che la sorella lontani dal mondo dello spettacolo e poco avvezzi ai riflettori. Dalle poche informazioni disponibili in rete o reperibili da vecchie interviste pubbliche dell’attrice, sappiamo che la sua è una famiglia molto semplice; la madre ha dedicato la sua vita alla crescita delle figlie, mentre il padre ha lavorato come macellaio e, anch’egli, si è preso cura del nucleo familiare.

Rosalinda Cannavò e il rapporto viscerale con la sua famiglia e le sue origini

Rosalinda Cannavò è legatissima alle sue origini, la sua Messina, la sua Sicilia, e ovviamente la sua famiglia, dalla quale si è distaccata da giovane per trasferirsi a Roma, avvicinarsi alla recitazione e inseguire i suoi sogni professionali. Un legame prezioso in particolare con la sorella Francesca, di 8 anni più grande di lei; entrambe sono molto unite e condividono passioni differenti, Rosalinda ovviamente per lo spettacolo, la recitazione e la televisione mentre Francesca per la fotografia. Entrambe sono inoltre appassionate di viaggi e condividono spesso numerose esperienze insieme.

La sorella Francesca, inoltre, fece una sorpresa all’attrice entrando nella Casa del Grande Fratello Vip nel 2020/21 quando Rosalinda era una concorrente; in quell’occasione le due sorelle si ritrovarono dopo tanto tempo e l’attrice ricevette supporto e tanto affetto durante quel commovente incontro.