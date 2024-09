Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò interverranno come ospiti nella trasmissione Mediaset Verissimo, programma che andrà in scena domenica 29 Settembre 2024. La coppia si è conosciuta durante un edizione del Grande Fratello Vip e da quel momento non si sono più separati e recentemente dalla loro unione è nata la piccola Camila.

Andiamo a conoscere meglio chi sono i genitori di Rosalinda Cannavò, conosciuta in passato con lo pseudonimo di Adua Del Vesco, e che da sempre ha un legame piuttosto stretto con la propria famiglia ed anche con la propria terra nativa. I genitori di Rosalinda non sono persone del mondo dello spettacolo e in generale non si conoscono molti dettagli riguardo la famiglia Cannavò.

La ragazza, solo attraverso sporadiche affermazioni, ha rivelato dettagli sul padre, sulla madre e sulla sorella Francesca, sorella più grande a cui l’attrice è molto legata e che è apparsa al grande pubblico durante un intervento a sorpresa durante il Grande Fratello Vip con Rosalinda commossa per la sorpresa ricevuta. Una famiglia umile e molto unita, il padre di Rosalba gestisce una macelleria mentre la padre era casalinga.

Rosalinda Cannavò è un’attrice di origini siciliane, si è trasferita a Roma per lavorare ma ha spesso – attraverso i social – ricordato l’affetto e l’unione della propria famiglia, come dimostra uno scatto tutti insieme dello scorso Natale. Una famiglia unita e dominata dal sesso femminile, due sorelle e la madre e un legame molto stretto.

Nel corso del Grande Fratello Vip a cui partecipò Rosalinda qualche anno fa abbiamo scoperto alcuni dettagli riguardo la sua famiglia. La madre Giuseppina risultò molto felice della scelta della figlia di rinunciare al nome d’arte per farsi riconoscere semplicemente come Rosalinda Cannavò, situazione che testimonia la tradizionalità della donna e di tutta la famiglia Cannavò.

Rosalinda Cannavò ha vissuto un dramma a 12 anni quando fu vittima di violenza e successivamente ha parlato di questo e del suo passato dove ebbe problemi gravi di anoressia. Rosalinda anni dopo è riuscita a confidarsi con la madre e le ha raccontato l’accaduto, un dramma che ha segnato profondamente la vita della ragazza che ha poi proseguito a Verissimo: “Spero che il mio racconto abbia potuto aiutare altre persone vittime di violenze, all’epoca ho commesso un errore grave ed è stato quello di non raccontare e denunciare”. Poi l’altro dramma riguardo l’anoressia: “Volevo sparire, desideravo morire”, racconta l’attrice che ha vissuto un’infanzia molto difficile che fortunatamente ora riesce a raccontare senza più particolari paure.