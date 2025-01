Rosalinda Cannavò sarà una delle ospiti della trasmissione Verissimo, trasmissione in onda sabato 18 Gennaio 2025. La storia di Rosalinda è stata piuttosto particolare, ha vissuto diverse problematiche durante la sua vita ma negli ultimi tempi ha finalmente trovato la felicità, insieme ad Andrea Zenga e della piccola Camilla, nata verso la fine del 2024. Ma andiamo a vedere chi è Rosalinda e la sua famiglia.

Rosalinda Cannavo entra nel mondo della tv con il nome di Adua Del Vesco, nasce a Messina il 26 Novembre 1992. La ragazza comincia ad interessarsi al mondo della tv a soli 16 anni e la vediamo pian piano esplodere in questo mondo in diverse serie tv come L’Onore e il Rispetto, Il Peccato e la Vergogna 2, Furore e tanti altri. Dopo il cinema e la tv si fa notare al Grande Fratello Vip nel 2020 dove conosce Alfonso Signorini.

Negli anni Rosalinda – prima di conoscere Andrea Zenga – ha avuto ‘presunte’ relazioni con Massimiliano Morra e Gabriel Garko ma dopo anni ha confermato che si trattava solo di finzione e nessuna verità. La donna era fidanzata con Julian Condor prima di entrare al Grande Fratello, i due si lasciarono durante la trasmissione con la donna che ha conosciuto Andrea, l’uomo della sua vita.

Dal dolore all’amore: la storia di Rosalinda Cannavò

Nel corso di un’intervista a Verissimo di qualche tempo fa la donna ha raccontato di aver subito una violenza sessuale a 12 anni, una vicenda che l’ha turbata molto: “Solo mia madre sapeva, è un dolore che mi ha segnato tantissimo e porto dentro ancora oggi”. Poi la donna ha avuto anche altri gravi problemi come ad esempio l’anoressia e a riguardo Rosalinda ha raccontato:

“Volevo sparire e anzi spesso desideravo morire. Mi sono affidata a persone sbagliate, che non volevano il mio bene”. Rosalinda Cannavò è molto legata alla sua famiglia, sia ai genitori che a sua sorella Francesca, più grande di 8 anni. Le due hanno un grandissimo legame, postano spesso foto sui social ma le due hanno carriere differenti e la donna non lavora nel mondo dello spettacolo.

La famiglia di Rosalinda è molto umile e molto unita, il padre di Rosalinda tiene una macelleria mentre la madre era una casalinga. Rosalinda ha provato molto dolore quando ha lasciato la sua amata Sicilia per lavoro, ma la donna torna spesso per ricongiungersi e spesso posta foto con il resto della sua famiglia, con Andrea e anche con la piccola Camilla.