Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga retroscena su assenza nozze Nicolò/ “La situazione…”

Perché Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga non hanno preso parte alle nozze di Nicolò Zenga? La coppia, che si è conosciuta nella scorsa edizione del Grande Fratello Vip, sta facendo parlare di sé perché non hanno partecipato al matrimonio del fratello di quest’ultimo, Nicolò, così come assente è stato pure il padre Walter. L’attrice ha avuto modo di dire la sua durante le ‘Chicche di gossip’ di Casa Chi, format che conduce. Il noto autore tv e giornalista Gabriele Parpiglia l’ha “pizzicata” proprio su queste indiscrezioni rimbalzate tra social e blog.

«Io in questa situazione non voglio essere protagonista, perché è una questione familiare che riguarda la famiglia del mio compagno che rispetto. Ed è proprio perché rispetto la situazione e il mio compagno che amo… preferisco stare fuori da questa situazione che non mi riguarda», ha spiegato Rosalinda Cannavò. Dunque, la sua scelta è quella di non commentare la vicenda per non alimentare voci e indiscrezioni che possono far male alla famiglia di Andrea Zenga, più di quanto non stia accadendo attualmente.

ROSALINDA CANNAVÒ “ANDREA E NICOLÒ? NON MI ESPRIMO…”

«Non voglio esprimermi perché secondo me è la cosa giusta da fare, perché non sono io la diretta interessata e nemmeno la protagonista», ha proseguito Rosalinda Cannavò a Casa Chi dopo che Gabriele Parpiglia le ha chiesto un commento riguardo gli ultimi rumors. «L’unica risposta che posso dare a questo gossip è questa», ha quindi tagliato corto l’attrice, che non ha nascosto però lo stupore per la domanda del giornalista. «Questa è la risposta più opportuna da dare», ha concluso l’attrice, che si è ritrovata suo malgrado al centro di queste voci, pur non essendone direttamente coinvolta. E proprio per questo Rosalinda Cannavò ha preferito mantenere le distanze da queste voci e neppure commentarle. Del resto, il fidanzato Andrea Zenga è noto per la riservatezza con cui tratta la sua vita privata, anche per questo ha preferito chiamarsi fuori e non alimentare il gossip delle ultime ore.

