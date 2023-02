Rosalinda Cannavò, chi sono i genitori e la sorella Francesca/ Una famiglia tradizionale e unita

Rosalinda Cannavò e il rapporto con i genitori

Rosalinda Cannavò, il rapporto con i genitori: la mamma Giuseppina e il papà macellaio. Non solo, l’attrice è molto legata alla sorella Francesca. Ma chi sono i genitori dell’attrice che in passato si faceva chiamare Adua del Vesco? La madre Giuseppina è una donna siciliana che si è sempre dedicata ai figli e alla famiglia. Il papà, invece, fa il macellaio e anche lui è legatissimo alla sua famiglia che è tutta al femminile, visto che oltre alla moglie ci sono le due figlie Rosalinda e Francesca.

Una famiglia tradizionale con la madre che ha gioito quando Rosalinda Cannavò ha deciso di tornare al suo nome originario mettendo così da parte il nome d’arte di Adua del Vesco. Ma come sono i rapporti tra Rosalinda e i genitori? Proprio l’ex concorrente del Grande Fratello Vip parlando del rapporto con loro ha rivelato: “sicuramente la Sicilia mi ha accolto con grande affetto, e mio padre pure; è stato davvero emozionante tornare a casa, dormire nel letto di quando ero bambina”. L’attrice, infatti, è stata lontana dai genitori per lungo tempo per via delle limitazioni imposte dal Covid-19 e dalla partecipazione al GF VIP.

Rosalinda Cannavò e il rapporto con la sorella Francesca

Oltre a mamma e papà, Rosalinda Cannavò è legatissima alla sorella Francesca che i telespettatori avranno conosciuto durante la partecipazione dell’attrice al Grande Fratello Vip. L’esperienza al GF VIP è stata molto forte ed importante per l’attrice che, dopo aver deciso di tornare al suo nome di battesimo, ha avuto diversi confronti anche con i suoi ex compagni. A starle accanto, seppur lontana, la sorella Francesca che è entrata nella casa per supportarla. “Sono qui per dirti che non devi sentirti sbagliata, qualsiasi decisione prenderai noi ti supporteremo, sempre!” – le parole della sorella Francesca pronta a rassicurarla dopo i momenti difficili vissuti all’interno della casa del GF VIP.

Una presenza costante quella di Francesca nella vita di Rosalinda Cannavò che ha potuto contare sulla sorella in ogni momento della sua vita: dai problemi di anoressia fino alle storie d’amore andate male.











