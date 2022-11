Rosalinda Cannavò: “Il Gf Vip mi ha dato l’amore e popolarità” / “Andrea Zenga? Conviviamo”, e il matrimonio?

Rosalinda Cannavò: “Avevo chiuso con il mondo dello spettacolo”

Rosalinda Cannavò, 29 anni, si racconta in un’intervista dove ripercorre la sua carriera fino all’attuale partecipazione al programma televisivo: ‘Tale e quale show’. Rosalinda spiega di attraversa un periodo felice della sua vita, grazie alla popolarità ritrovata e all’amore per il compagno Andrea Zenga. I due si sono conosciuti all’interno della Casa del Grande Fratello Vip, due annoi fa. Lui, figlio del noto portiere Walter Zenga, è opinionista sportivo, lei è attrice, ma confessa di aver abbandonato il suo nome d’arte, Adua del Vesco.

La popolarità di Rosalinda Cannavò era molto diminuita nel corso degli anni, dopo che lei aveva recitato in varie fiction. Tanto che racconta Rosalinda: “decisi di lasciare Roma e tornare a Messina e poi mi sono trasferita a Milano. Mi sono arrangiata facendo la cameriera e la commessa e mi sono iscritta all’Università, alla facoltà di Teologia, perché sono molto credente.”

Rosalinda Cannavò dopo ‘Tale e quale show’ vuole studiare canto

Un percorso artistico, quello di Rosalinda Cannavò, che sembrava destinato a concludersi con l’oblio. Lei che ormai aveva deciso di chiudere con il mondo dello spettacolo. Invece, la chiamata al Grande Fratello Vip le ha dato nuova linfa. All’interno della Casa di Cinecittà lei ci è rimasta cinque mesi e ha conosciuto anche l’amore. Rosalinda è sincera e dice di aver accettato di partecipare al reality per soldi: “per stare tranquilla per un po’.”

Il coraggio per fare il provino a ‘Tale e Quale show‘ glielo ha dato il suo compagno Andrea Zenga. Tra i due l’amore ha resistito anche fuori dalla Casa: “Siamo andati a convivere e non ci siamo più lasciati – afferma Rosalinda al settimanale -. Non mi sono innamorata di lui per l’aspetto, ma per il suo carattere, i suoi valori che sono simili ai miei: è una persona semplice, onesta ed umile.” Con queste parole Rosalinda sigilla il proprio cuore a quello di Andrea e si gode questo momento felice. Anche davanti alle telecamere di Rai Uno dice di essere a suo agio e di aver voglia di studiare canto una volta terminato il programma condotto da Carlo Conti.

I fan di Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò non vedono l’ora che arrivi l’annuncio del matrimonio..











