Rosalinda Cannavò, la violenza, l’anoressia e Andrea Zenga/ “Ho rischiato tanto…”

Rosalinda Cannavò ha sofferto in passato di problemi alimentari. Ospite a Verissimo, la ragazza, attuale concorrente di Tale e quale show, aveva fatto un racconto toccante sulla malattia: “Sono arrivata a pesare 32 chili e ho rischiato veramente tantissimo. Oggi se ci penso non so come io sia arrivata fino a quel punto. Ho i segni sul cuore e sulla pelle. Ma sconfiggere questa malattia è stata la cosa più difficile e giusta che potessi fare”. L’attrice ha raccontato in più di un’occasione di aver sofferto di disturbi alimentari che avrebbero messo a repentaglio la sua vita.

Sui social, Rosalinda Cannavò ha raccontato di aver toccato il fondo prima di rendersi conto di non riuscire più a gestire il problema da sola: “Io diciamo che l’ho capito tardi, perché sono arrivata a pesare 32 chili e ho rischiato veramente tantissimo e ad oggi se ci penso non so come io sia arrivata fino a quel punto, purtroppo è la malattia che ti porta a fare delle cose che non immagineresti mai, però anche se una sola persona che mi sta ascoltando in questo momento si immedesima e capisce di avere un problema, un disturbo alimentare che sia anoressia, bulimia, qualsiasi tipo di disturbo alimentare chiedete aiuto”. Rosalinda Cannavò è stata anche vittima di violenza sessuale quando aveva 12 anni. Al Grande Fratello Vip, aveva affrontato l’argomento: “All’età di 12 anni io ho subito uno stupro. Solo mia madre lo sapeva. È un dolore che mi ha segnato tantissimo e che mi porto dentro ancora oggi. Queste cose vanno denunciate, io all’epoca non lo feci e ho un grande senso di colpa perché spero che non abbia fatto del male ad altre ragazze come me”.

Nel finale della sua esperienza all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5, Rosalinda Cannavò si è legata ad Andrea Zenga, figlio dell’ex portiere di Inter e Nazionale e di Roberta Termali. I due fanno ancora coppia e presto potrebbero convolare a nozze. Per festeggiare il primo anniversario del loro amore, che cade proprio il giorno di San Valentino, Andrea Zenga ha regalato a Rosalinda Cannavò l’anello di fidanzamento. Lo hanno rivelato i due innamorati durante una puntata di “Casa Chi”.

L’amore tra i due è nato proprio dentro al Gf Vip, lei ha lasciato in diretta nazionale il suo fidanzato Giuliano. Su Instagram a corredo di alcune foto con il compagno Rosalinda aveva scritto: “E chi se lo sarebbe aspettato che a distanza di un anno da quel primo bacio, in un contesto del tutto insolito, ci saremmo ritrovati qui. 1 anno di emozioni travolgenti, risate, bisticci, e grandi cambiamenti. Solo una cosa non è cambiata da quel 15 febbraio: NOI SEMPRE INSIEME”. Durante questa esperienza a Tale e quale Show, Andrea Zenga è sempre presente in ogni puntata per supportare Rosalinda.

