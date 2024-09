La storia d’amore tra Lino Banfi e Lucia Zagaria ha regalato alla coppia due splendidi figli: la primogenita Rosanna Banfi e il secondogenito Walter. Uniti dalla stessa passione del padre per la recitazione, hanno ripercorso le sue orme all’interno del mondo dello spettacolo. Rosanna infatti lavora da anni come attrice, mentre suo fratello principalmente come assistente alla regia e produrre esecutivo. “Da piccola non vedevo molto papà perché era spesso in viaggio”, ha raccontato la figlia di Lino in una intervista, parlando della sua infanzia.

“Quando è arrivato mio fratello Walter si è stabilizzata perché mia madre non ce la faceva a fare tutto da sola”, ricorda ancora la primogenita di casa Banfi. Con suo fratello, che è apparso anche nel documentario omaggio dedicato a Sergio Leone, ha instaurato un rapporto sincero ed un’alchimia che ancora oggi rende orgoglioso papà Lino Banfi.

Da quando è mancata mamma Lucia, i figli di Lino non hanno mai smesso un secondo di stargli vicino e offrirgli tutto il calore necessario. D’altronde il lutto ha colpito fortemente tutta la famiglia ed è proprio nelle difficoltà che Banfi e i suoi figli hanno trovato la forza di compattarsi e stringersi ancora più forte. Sia Walter che Rosanna, attribuiscono al padre grande generosità, forse uno dei suoi più grandi pregi caratteriali.

“Papà è generoso in tutti i sensi, lo è coi colleghi ma anche con le persone che hanno più bisogno di aiuto. E’ un uomo che lascia spazio ai giovani, non sta a protestare se non lo inquadri”, ha detto ammirata sua figlia Rosanna. Una descrizione del padre che, in effetti, calza a pennello al personaggio che tutti noi abbiamo conosciuto attraverso la tv.

