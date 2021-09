Rosanna Banfi/ “Ricordo più bello di mio marito Fabio Leoni? Il primo ‘non-bacio’”

Rosanna Banfi, la figlia del grande Lino Banfi, ospite negli studi del programma di Rai Uno, Dedicato. Serena Autieri ha incalzato la propria ospite sul ricordo più bello con Fabio Leoni, il suo storico marito da 29 anni: “Ricordo il primo non bacio. Ci siamo piaciuti, amici ci hanno presentati, abbiamo passato insieme capodanno e quando ero convinto che lui rimanesse a casa mia dopo un incrocio di sguardi, ci rimasi malissimo, lui andò via”. Su papà Lino: “Era geloso di mio marito, ed ero già abbastanza grandicella. All’altare mi disse di non dargli un bacio-bacio… comunque era un papà che dava l’orario e io cercavo di imbrogliarlo. Oggi serve rigidità con i figli? Un po’ sì anche se è tutto cambiato, non puoi dare a una di 20 anni la mezzanotte, ma un minimo sì, come si dice ‘questa casa non è un albergo’. L’adolescenza si è allungata, dura tantissimo”.

Ancora su papà Lino Banfi: “Mi ha fatto nascere, io sono nata in casa a Canosa di Puglia, 58 anni fa al sud si nasceva spesso in casa, sono nata con l’aiuto di una levatrice e di papà. Lui dice che ero un vitello, ero comunque una bambina grossa, mia mamma è molto piccolina quindi è stato un parto difficile. Papà ha buttato la placenta nel gabinetto ed ha otturato tutto il palazzo, è stato freddo? Penso di sì. Lui ha sempre amato assistere operazioni, forse avrebbe voluto fare il medico. Aveva le vhs delle operazioni e se le guardava, in un’altra vita farà il chirurgo”.

ROSANNA BANFI: “HO SEMPRE VISSUTO BENE IL SUCCESSO DI PAPA’”

“Ho sempre vissuto bene il suo successo – ha proseguito Rosanna Banfi parlando sempre del padre – quando faceva le commedie sexy un pochino mi imbarazzavo perchè le donne erano a seno nudo poi è diventato un motivo di orgoglio. A casa avevamo le foto di scena ed erano bellissime e inedite. Quando capitavano amici a casa sfogliavamo queste foto ed era un bel motivo di orgoglio”. Rosanna Banfi gestisce un ristorante con la famiglia: “Sono ristoratrice con i miei figli, sono lì con la mia famiglia. Il ristorante è una cosa impegnativa poi quello che è successo con il lockdown… ce la stiamo mettendo tutta”.

Serena Autieri chiede quindi che tipo di madre sia: “Difficile giudicarsi, ormai i figli sono grandi. Sono molto presente, mi rimproverano di non essere molto fisica, abbracciona, mia madre era così e quindi ho un po’ di difficoltà”. Rosanna Banfi ha avuto in passato un tumore al seno: “Consiglio di prendersi un minuto per se stesse e andarsi a fare un controllo all’anno. Quando è arriva la patologia bisogna affidarsi alla medicina, al gruppo alla famiglia, ai vicini di casa, non vergognarsi e condividere anche con il fruttivendolo, questa condivisione aiuta il malato a dargli la forza”.



