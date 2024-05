Rosanna Boschi chi è, 30 anni di volontariato/ “Aiuto le famiglie disagiate e le madri disperate”

Nella puntata di oggi a Da Noi… A ruota libera, programma condotto da Francesca Fialdini, sarà ospite Rosanna Boschi. La toccante storia di una donna che non ha avuto figli propri, ma che per trent’anni si è dedicata ad aiutare i bambini delle donne in gravi difficoltà.

La signora Rosanna ha passato buona parte della sua vita a fare volontariato: “Ho allevato assieme a mio marito quattro ragazzi nella mia casa come figli, senza però mai sostituirmi alle loro madri, che avevano difficoltà ad occuparsi di loro. Ora sono grandi ma la mia missione continua” ha dichiarato in un’intervista a Il Resto del Carlino. La donna, infatti, collabora a stretto contatto con la Croce Rossa e con il Centro di aiuto alla vita per aiutare le donne che non riescono ad occuparsi dei propri bambini.

Rosanna Boschi 30 anni di volontariato con i bambini: la toccante storia

“Ogni giorno affrontiamo storie di ragazze madri, di giovani donne separate, di famiglie disagiate, di stranieri che hanno bisogno di aiuto fare la spesa, per fare le lavatrici, per accompagnare i figli a scuola, per tenerli a pranzo e occuparsi di loro” ha dichiarato la donna a Il Resto del Carlino.

Il regalo più grande per Rosanna Boschi? L’abbraccio e la riconoscenza di queste mamme che, senza il suo prezioso aiuto, non riuscirebbero ad accudire i propri figli. La signora aiuta a svolgere tutte quelle attività che solitamente una mamma deve adempiere per i bambini: “Fa la spesa, accompagna i bambini a scuola, li aiuta a fare i compiti e tiene loro compagnia quando noi siamo al lavoro” spiega una mamma nell’intervista, preferendo mantenere l’anonimato. “Dall’Upim è partito tutto. Lavoravo nel reparto neonati e conoscevo diverse ragazze madri – racconta –. Un’amica suora mi chiese di occuparmi dei figli di una mamma con difficoltà e lì diventai mamma per la prima volta” ha spiegato Rosanna.

