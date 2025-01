Una vita ricca di esperienze, purtroppo anche dolorose. Rosanna Lambertucci ha alle spalle tanta sofferenza, ma oggi fortunatamente si gode la pace insieme alla figlia Angelica Amodei e al marito Mario Di Cosmo. In un’intervista al Corriere della Sera, la nutrizionista e conduttrice più famosa della televisione ha raccontato senza mezzi termini cosa ha dovuto passare da giovane, tra aborti e lutti che lascerebbero sconvolto chiunque. Infatti ha alle spalle ben sette gravidanze finite male, tra aborti e gravidanze extrauterine che purtroppo non hanno avuto buon esito.

Non solo, purtroppo Rosanna Lambertucci ha anche perso una figlia di nome Elisa, morta a soli tre giorni dal parto. Al Corriere della Sera Rosanna Lambertucci ha spiegato di avere diversi amici che le chiedono come faccia ad andare avanti nonostante tutto questo dolore, e lei risponde di aver sempre perseverato, forse con una lieve dose di incoscienza data dall’età. Da giovane ha anche rischiato la vita per il distacco della placenta, con una corsa in ospedale e la voglia di avere un figlio che ha superato tutti gli ostacoli.

“La mia Angelica, che mi ha reso nonna con la piccola Caterina. Ma quante pene prima di arrivare a lei“, ha raccontato Rosanna Lambertucci al Corriere della Sera, spiegando anche come all’epoca fosse incosciente per via della giovane età e della voglia di avere un figlio. Il fatto di essersi sempre occupata di salute, però, l’ha resa ancora più forte: “Sono cresciuta occupandomi di malati perché gli ospedali li ho conosciuti bene“. Il suo punto di forza? L’empatia, lei capiva i più deboli e proprio per questo motivo è sempre stata apprezzata dai medici.

Tra loro anche Umberto Veronesi che nei suoi libri le ha sempre fatto dediche importanti. All’epoca Rosanna Lambertucci fu una delle prime insieme a Rita Levi Montalcini a parlare di Alzheimer in un’epoca in cui se ne discuteva ancora troppo poco. Poi il successo in tv con un programma tutto dedicato alla salute dei bambini: nessuno si aspettava che funzionasse così bene, anche se a quanto ha svelato, la Rai non le ha poi dimostrato l’affetto che si aspettava, dato che dopo la morte dell’ex marito non l’hanno più richiamata. “Non solo e non tanto per i soldi: mi avrebbe aiutato psicologicamente“.