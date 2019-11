Rosario Cucco/ Video, accuse, polemiche e dolci spettacolari (Bake Off Italia 2019)

Rosario Cucco è probabilmente la più interessante rivelazione di questa edizione di Bake Off Italia 2019. Ha iniziato il programma senza fuochi d’artificio, senza particolare attenzione dei giudici, ma in poco tempo ha raggiunto il favore del pubblico che si è appassionato alla sua storia e alla sua bravura. Il concorrente arriva dalla Sicilia, ha 46 anni, quindi ha un percorso di vita già avviato e vive attualmente a Palermo dove lavora come insegnante di disegno tecnico alle scuole elementari. La sua crescita c’è ed è tangibile, anche se è stata piuttosto lenta. È ancora un cuoco che combina qualche pasticcio, tuttavia è sempre pronto a documentarsi ed imparare e questo è un carattere molto importante che porta in luce il suo amore per i dolci ma anche la maturità di comprendere quanto sia difficile cucinare. È preciso, metodico e progetta sempre ogni dettaglio prima di realizzare una torta. Questo è certamente un vanto perché la pasticceria non è fatta di improvvisazione. Si è dimostrato un grande e instancabile lavoratore, dedito soprattutto alla cucina classica. Dovrebbe ovviamente cercare di essere più sciolto su alcune questioni perché la vita è comunque fatta anche di imprevisti e non sempre tutto fila come previsto.

Rosario Cuocco, Bake Off Italia 2019: cosa è successo una settimana fa

Nella nona puntata di Bake Off Italia 2019 c’è stata molta attenzione verso Rosario Cucco, di fatti spesso spariscono le preparazioni dal frigo o dai contenitori e Rosario è stato formalmente accusato da altri concorrenti di aver sottratto il loro lavoro. Ovviamente questa dura accusa non gli ha fatto per nulla piacere e ha innescato una lunga polemica mai placata. Effettivamente, essendo presenti in studio delle telecamere, sarebbe possibile risalire al colpevole. Niente però viene fatto e alla fine si lascia tutti con questo dubbio che non alimenta il favore dei compagni nei suoi confronti né tantomeno quello del pubblico a casa. Pur avendo dimostrato di essere cresciuto e di aver avuto una grande espansione all’interno di Bake Off, Rosario non è certamente tra i più amati del pubblico e questo si legge chiaramente tra le righe. Pur non facendo faville da questo punto di vista, riesce comunque a mettere grande impegno nelle preparazioni. I suoi dolci sono veramente spettacolari e nell’ultima puntata campagnola è riuscito ad effettuare delle torte spettacolari, avvantaggiato pure dalla svolta classica della puntata.

Rosario ha scoperto questa sua passione solo recentemente, ha confessato lui stesso nel corso delle interviste che prima di studiare l’unico dolce che era in grado di preparare era il tiramisù per i suoi figli. Ha anche rivelato di aver scelto di partecipare al programma proprio per cercare di tenere a bada quest’ansia che è parte della sua persona. Clicca qui per il questo video è simbolico e fa capire come un uomo adulto sia passato dalla preparazione di una semplice torta a dolci di incredibile bellezza



