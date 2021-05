Rosario Livatino beato, diretta video Santa Messa/ Giudice ragazzino, martire di fede

SANTA MESSA IN DIRETTA PER ROSARIO LIVATINO BEATO AD AGRIGENTO

Il Servo di Dio Rosario Livatino – il “giudice ragazzino” ucciso dalla Mafia di Agrigento il 21 settembre 1990 – oggi verrà proclamato beato dalla Chiesa Cattolica: oggi domenica 9 maggio alle ore 10 presso la Cattedrale di Agrigento (in diretta video streaming e tv su Rai 1) il cardinale Marcello Semeraro (prefetto della Congregazione delle cause dei santi) presiede la celebrazione di beatificazione ufficialmente riconosciuta da Papa Francesco lo scorso 22 dicembre. Con la promulgazione del decreto Pontificio veniva riconosciuto il martirio «in odio alla fede» di Rosario Livatino, ucciso barbaramente dalle cosche agrigentine due anni prima della medesima sorte capitata ai giudici Falcone e Borsellino.

LETTURE/ Giovanni, Pietro e gli altri: l’evento “impossibile” della Resurrezione

Il 9 maggio non è una data “casuale”, ricorre infatti l’anniversario della famosa visita di San Giovanni Paolo II proprio ad Agrigento con la divenuta celebre invettiva contro la Mafia: «Dio ha detto una volta: non uccidere. Non può l’uomo, qualsiasi uomo, qualsiasi umana agglomerazione, mafia, non può cambiare e calpestare questo diritto santissimo di Dio. Nel nome di Cristo, mi rivolgo ai responsabili: convertitevi! Un giorno verrà il giudizio di Dio!». Poche ore prima quel discorso che ha segnato la storia recente della Chiesa di Dio, Papa Wojtyla aveva incontrato e pregato assieme ai genitori Livatino per rendere già allora, due anni dopo l’attentato, un primo segno del martirio che il “giudice ragazzino” (morto poco più che quarantenne) fu costretto a subire. A dare mandato per l’esecuzione di Livatino furono i gruppi mafiosi di Palma di Montechiaro e Canicattì, si legge ancora nel documento promulgato da Papa Francesco, il penultimo prima del possibile iter di canonizzazione.

LIVATINO BEATO/ Lo straordinario nell’ordinario di un giudice-martire

DIRETTA VIDEO STREAMING BEATIFICAZIONE ROSARIO LIVATINO

«Rosario Livatino diviene beato per la sua nota dirittura morale per quanto riguarda l’esercizio della giustizia, radicata nella fede»: vero cristiano e vero cittadino, attaccato e schernito dai “boss” provinciali di Cosa Nostra per essere assiduo frequentatore della Chiesa. «Dai persecutori era ritenuto inavvicinabile, irriducibile a tentativi di corruzione proprio a motivo del suo essere cattolico praticante»: escludere e rifiutare la corruzione, elemento che ha aggiunto peso e importanza alla causa di beatificazione giunta finalmente a termine. Ricordando ancora le parole usate da Papa Giovanni Paolo II durante la sua visita ad Agrigento, «il giudice ragazzino è uno dei martiri della giustizia e indirettamente della fede».

GIORNATA DI PREGHIERA PER L'INDIA/ Papa Francesco: "Dio conceda guarigione"

Giovedì scorso alla presenza del Presidente Sergio Mattarella, della Ministra della Giustizia Marta Cartabia e del Presidente della CEI Card. Gualtieri Bassetti è stato presentato il docufilm realizzato da Tv2000 dedicato alla storia di Livatino dal titolo “Picciotti, che cosa vi ho fatto?” (le ultime parole dette dal giudice prima della brutale esecuzione). «Con la mafia non si convive! Fra la mafia e il Vangelo non può esserci alcuna convivenza o tantomeno connivenza. Non può esserci alcun contatto né alcun deprecabile inchino», ha spiegato il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, sottolineando poi «Una beatificazione che avviene in una ricorrenza di grande significato: il 9 maggio del 1993 papa Giovanni Paolo II nella messa celebrata nella Valle dei Templi lanciò un durissimo monito contro la mafia colpevole di “calpestare il diritto santissimo di Dio” e di “uccidere” vite innocenti. Ancora oggi sento vibrare nel mio cuore quel grido rivolto ai mafiosi con cui concluse la sua omelia: “Convertitevi! Una volta verrà il giudizio di Dio!». Bassetti ha poi concluso il suo intervento ribadendo come la malavita sia inequivocabilmente “fonte di morte”: «morte della società, morte del territorio, morte dell’anima delle persone. Le organizzazioni criminali per realizzare i loro progetti creano un clima di paura che sfrutta la miseria e la disoccupazione, la disperazione sociale e l’assenza della certezza del diritto. Proprio per questo è assolutamente necessaria la presenza dello Stato. Una presenza forte, autorevole e soprattutto educativa. Come quella di Rosario Livatino». La celebrazione sarà trasmessa in diretta su Rai 1 e Tv2000, con possibilità anche della diretta video streaming fornita dai medesimi canali su RaiPlay e sul portale di Tv2000.

DIRETTA VIDEO STREAMING RAIPLAY BEATIFICAZIONE ROSARIO LIVATINO



© RIPRODUZIONE RISERVATA