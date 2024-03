Rose Villain confessa: “Esorcizzo la morte cantando Il mio funerale”/ “Mio padre? Rapporto speciale ma…”

Rose Villain senza freni: “Con la canzone Il mio funerale esorcizzo la morte”

Dopo il successo al Festival di Sanremo 2024 con il brano Click Boom! Rose Villain in una lunga intervista concessa a Fanpage.it ha parlato del suo nuovo progetto, l’album Radio Sakura. Nel nuovo disco la cantante il cui nome all’anagrafe è Rosa Luini duetta con colleghi come Ernia, Bresh, Thasup e Guè ma il pezzo che più la rappresenta ed apprezza è un altro e già il titolo è abbastanza eloquente: Il mio funerale. Dove cerca di esorcizzare la morte cercando di vederne anche, se c’è, un aspetto positivo.

Nell’intervista, infatti, Rose Villain ha rivelato: “Adoro questo pezzo, anche perché amo da sempre esorcizzare tutto ciò che c’è di negativo, come un attacco di panico. Quando c’è tanta gente io ho sempre un po’ di agorafobia, sono un po’ introversa.” E poi ha aggiunto: “Per me la festa è il panico e allora cerco di prendere quel momento e dire: ‘Sto morendo? E allora brindate’. È proprio bello vedere il lato positivo, è questo il messaggio.” Con Madame duetta in Hattori Hanzo e anche su questo brano ha spiegato che il messaggio che vuole trasmettere è quello di non perdere mai la speranza.

Rose Villain parla del padre Franco Luini: “Rapporto molto speciale ma non capisce niente di musica”

Durante la chiacchierata con Fanpage.it, Rose Villain si è sbilanciata anche sulla sua vita privata e sentimentale in cui non sono mancati grandissimi dolori come la prematura scomparsa della mamma. L’artista della perdita della figura materna parla pochissimo ed anche questa volta non ha fatto eccezione. Invece, si è sbilanciata sul rapporto con il papà Franco Luini, noto per essere un imprenditore e fondatore e CEO del famoso brand Tucano: “È l’unico genitore che mi è rimasto, quindi quando parlo di una figura genitoriale è sicuramente lui.”

“Penso che comunque, come figlia, ho avuto sempre un rapporto molto speciale con lui. È una persona incredibile, anche se non capisce niente di musica. Non mi ha mai fatto sentire di averlo deluso e in realtà sono abbastanza serena, anche perché non sono stata una figlia dannata, almeno non gliel’ho mai fatto pesare.” ha concluso Rose Villain aggiungendo che il padre non ha ancora ascoltato le canzoni del disco e non sa dunque che cosa ne pensa e cosa le dirà.











