Rosita Celentano è fidanzata? La figlia di Adriano Celentano e Claudia Mori è innamorata? In realtà di recente si è dichiarata single durante un’intervista in televisione. Eppure, qualche tempo fa un uomo nella sua vita c’era e si chiamava Josè. Quest’ultimo aveva fatto impazzire il mondo del gossip perchè di lui non si sa assolutamente nulla: il profilo Instagram è privato e Rosita Celentano ha postato solo una foto insieme a lui taggandolo ma senza mai rivelarne il cognome. Ha sempre descritto questo “Josè” come un “vicino di casa“, appellativo che fa sorgere ancora più dubbi: chi è quest’uomo misterioso?

Dettaglio interessante e da non sottovalutare, il “segui” di Alessandra Celentano, la cugina di Rosita. Sarà quindi una persona già conosciuta in famiglia? A far incuriosire ancora di più i follower è stata appunto la famosa coreografa di Amici dopo una didascalia di Rosita Celentano che recita: “Vedo lo stesso ‘orizzonte’ di Alessandra“. Cosa significa? Che anche l’insegnante del talent ha trovato un fidanzato? I punti di domanda sono tantissimi e le risposte, purtroppo, sembrano molto lontane. Magari Rosita e Alessandra si sono innamorate nello stesso periodo, anche se la figlia di Adriano Celentano ha detto di essere ad oggi single.

Rosita Celentano parla della cugina e insegnante di Amici: “Io e Alessandra come sorelle”

Nello studio di Silvia Toffanin a Verissimo, Rosita Celentano aveva raccontato di una parte molto personale della sua vita esprimendo il desiderio di adottare un bambino. Desiderio che purtroppo non ha mai potuto realizzare a causa dell’assenza di un compagno. Dopotutto, Rosita Celentano ha alle spalle un rapporto tormentato con l’ex compagno Mario Ortiz, con cui ha avuto una relazione durata ben sei anni. Lui non l’ha mai tradita e da Silvia Toffanin aveva spiegato che sarebbe stato l’unico uomo con il quale avrebbe voluto un figlio. Ma passiamo ad un altro “tasto dolente”.

Che rapporto ha Rosita Celentano con i genitori Claudia Mori e Adriano Celentano?A quanto pare, a differenza di Rosalinda, quello tra Rosita Celentano e i due genitori artisti sembra essere piuttosto sereno. “Mi hanno insegnato tanto. Poi ci ho messo del mio. Comunque l’inizio educativo da parte loro è stato fondamentale”, aveva dichiarato. E non solo, Rosita Celentano mantiene buoni rapporti con tutta la famiglia, soprattutto con la cugina Alessandra, che ha definito quasi una “sorella” a tutti gli effetti.