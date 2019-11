Rosita Celentano, figlia di Adriano/ “Adrian è immortale. Con mio padre si è spettatori attivi”

Rosita Celentano è la primogenita figlia di Adriano Celentano e Claudia Mori e forse anche la più conosciuta. A pochi giorni dalla messa in onda dell’attesissima serie “Adrian” in arrivo da giovedì 7 novembre su Canale 5, Silvia Toffanin è riuscita a strappare un’intervista al mitico Adriano Celentano. Un’intervista evento che sicuramente si soffermerà sul progetto del Molleggiato “stroncato” dalla critica e dagli ascolti lo scorso anno al punto da costringere Mediaset ad uno stop improvviso. In merito proprio alla cancellazione dal palinsesto si era espressa proprio Rosita con una lunga intervista rilasciata al settimanale Spy di Alfonso Signorini. La primogenita di Adriano aveva dichiarato: “mio padre è soddisfatto, non è dispiaciuto. Non è ancora il momento di fare un bilancio perché siamo agli inizi e mancano diverse settimane… Una cosa è certa con “Adrian”, Celentano è diventato immortale”.

Rosita Celentano: “mio padre artista genuino e coraggioso”

Non solo, Rosita Celentano ha poi parlato anche dei fan e di quelli che hanno criticato il progetto dicendo: “i fan hanno già capito semmai non lo capirà la piccola fetta dei non fan che non vedono l’ora di attaccarlo per avere un momento di gloria. Comunque non è obbligatorio capire tutto nella vita, ognuno ha i suoi tempi”. Un plauso la primogenita di casa Celentano l’ha fatto anche a Mediaset: “ha avuto un bel coraggio a sposare questo progetto. A volte è positivo sperimentare e non farsi condizionare solo dai dati Auditel”. Parlando del padre Rosita ha solo parole di stima e grandissimo affetto: “credo che un artista genuino e coraggioso come mio padre faccia bene a fare quello che il suo istinto gli detta. Con mio padre si diventa telespettatori attivi invece che passivi di fronte a programmi trash. Va bene fare cose leggere che raccolgono ampie fette di pubblico, ma è anche bello rischiare. Non mi vengono in mente altri programmi che dopo la messa in onda coinvolgano così tanta gente a parlarne”.

Rosita Celentano oggi: “vegana ed animalista”

La figlia di Adriano Celentano recentemente ha partecipato al programma “Fuori dal Coro” di Mario Giordano raccontando la sua esperienza di vegana convinta e puntando, giustamente, il dito contro chi ironizza o promuove una cattiva informazione circa questo tipo di alimentazione. Rosita Celentano, infatti, ha avuto da ridire sull’atteggiamento denigratorio mostrato dal programma verso questo tipo di alimentazione di cui lei è sostenitrice precisando a gran voce: “L’alimentazione vegana è molto ricca e varia”. Non solo, la conduttrice ha anche sottolineato come, poco prima dell’ingresso in studio, avesse mangiato un bel piatto di pasta: “ad esempio prima di venire, ho mangiato un piatto di spaghetti con i pachito”. Non solo vegana, ma anche animalista. Come dimenticare il suo tweet contro l’uso degli animali in tv: “Rai1 passa dal pappagallo di Portobello alle 3 mucche a Superbrain…COMPLIMENTONI! Povere bestie! Usate, umiliate, abusate! Rai1 regredisce in nome di che cosa? Per fortuna pagheremo presto tutto il male inferto al Regno Anima-le!!! TERRORIZZATA POVERA BESTIAAAAA!!!!”. In quell’occasione a risponderle fu Paola Perego, conduttrice di “Superbrain”: “Ma no Rosita non sono state maltrattate. Sono mucche che fanno concorsi alle fiere abituate ad applausi e luci. Magre non direi proprio”.



