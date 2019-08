ROSITA E ALESSANDRA CELENTANO SELFIE IN VACANZA/ Tutti pazzi per le cuffie coi fiori

Rosita Celentano e Alessandra Celentano hanno trascorso alcuni giorni di vacanza insieme. A rivelarlo è la stessa figlia del Molleggiato che, con una foto pubblicata su Instagram, ha voluto immortalare questi giorni di relax in compagnia dell’amatissima cugina conosciuta dal grande pubblico per essere la severa maestra della scuola di ballo di Amici di Maria De Filippi. Amiche e complici, Rosita e Alessandra si sono scattate una serie di selfie che sono finiti in un divertentissimo collage pubblicato dalla figlia di Adriano Celentano. “La nostra vacanza assieme…breve, ma intensa” scrive Rosita con tanto di emoticon a forma di faccetta triste e cuore taggando poi la cugina Alessandra Celentano a cui dice: “lo sai che ti adoro..?!”. Il post, manco a dirlo, è stato molto apprezzato dai fan che si sono soffermati su un particolare.

Rosita e Alessandra Celentano: la cuffia coi fiori diventa un “must to have”

Rosita e Alessandra Celentano in vacanza insieme non passano affatto inosservate. Le due cugine d’arte hanno postato una serie di divertentissimi scatti sui social che hanno fatto letteralmente impazzire i fan lanciando, inconsapevolmente, una nuova moda. In tantissimi, infatti, hanno notato nei vari scatti pubblicati sul profilo Instagram ufficiale di Rosita Celentano le cuffie coi fiori che le due cugine indossavano in piscina. Moltissimi fan, infatti, hanno commentata la foto scrivendo: “Adoro le cuffie coi fiori”, “Voglio assolutamente la cuffia coi fiori, mi ricorda le mie vacanze al mare da piccola” , ma c’è anche chi nota una certa somiglianza tra le due scrivendo “come vi somigliate”. In realtà tra le due “Celentano” c’è un bellissimo rapporto di stima ed amicizia che va ben oltre il rapporto di parentela.

Alessandra Celentano ospite a Salerno Danza d’ aMare

Per la maestra di Amici di Maria De Filippi l’estate 2019 è fitta di impegni di lavoro. Alessandra Celentano, infatti, poco prima della piccola parentesi di relax con la cugina Rosita Celentano, è tornata al campus di danza “Salerno Danza d’ aMare”. Un’esperienza a cui la prof di danza di amici è fiera di partecipare ogni anno visto che lo scorso anno aveva dichiarato: “torno ogni anno qui, in occasione di Salerno Danza d’ aMare , per la simpatia dell’ organizzazione, ma soprattutto perché ritrovo un grandissimo entusiasmo in questi ragazzi, c’è sempre una fortissima affluenza e questo denota una buona organizzazione. I giovani hanno l’opportunità di studiare in tanti modi diversi con i tanti maestri che sono presenti qui ogni anno e questo è molto bello”.

