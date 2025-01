Rossella Brescia, chi è: gli esordi con Miss Sorriso Puglia

Rossella Brescia è nata in Puglia, a Martina Franca, e fin da bambina è stata appassionata del mondo dello spettacolo. Nel 1992 ha vinto Miss Sorriso Puglia, prendendo parte a Miss Italia 1992 come riserva. Gli anni seguenti è arrivata la tv con Pippo Baudo e poi ancora la danza, con il diploma all’Accademia Nazionale di Roma. Negli anni successivi per la ballerina e attrice sono arrivati una serie di programmi e trasmissioni di successo ma anche numerosi film molto popolari. Negli ultimi anni, invece, Rossella Brescia si è spostata un po’ di campo, lavorando in radio, un settore che le dà grandi soddisfazioni.

Rossella Brescia, momento difficile: “Il lavoro mi dà forza”

Rossella Brescia sta vivendo un periodo di cambiamento, dopo la separazione dal compagno e la malattia di suo papà: “Il mio lavoro mi dà tanta forza, ho dei colleghi stupendi sia a teatro che in radio. Quello mi dà tanta energia” ha raccontato a Verissimo. Per fortuna, al suo fianco ha la famiglia, che nonostante le difficoltà non la lascia mai sola: “Mio papà non sta bene e per questo è un momento difficile. Mi sono resa conto che il punto della mia vita non c’è più. Mio padre ha l’Alzheimer, è nella fase finale della sua patologia che ti toglie la dignità. Devo fargli anche la barba e so che se sapesse, preferirebbe morire. Solamente con l’amore possiamo accompagnarli verso la fine” ha sottolineato la ballerina.

Al fianco di Rossella Brescia, in questo momento complicato, ci sono le sorelle: “A loro voglio un bene infinito, un bene dell’anima” ha spiegato l’attrice, che si affida proprio alla sua splendida famiglia per superare il momento di difficoltà che sta vivendo. “Le delusioni ti lasciano un grande vuoto, poi si ricomincia perché la vita è sacra ma per quanto riguarda la strada dell’amore, non so ancora se sono pronta a percorrerla”.