Rossella Brescia non ama parlare troppo della sua vita privata e personale e in particolare dei genitori a cui è legatissima e con cui è crescita a Martina Franca, in provincia di Taranto. Una famiglia classica, di quelle semplici, dove però non è mai mancato l’affetto. I genitori di Rossella Brescia ci sono sempre stati per lei e la sorella, pronti a tutto pur di farle studiare aiutandole così a realizzare i propri sogni. Proprio la conduttrice radio-televisiva ospite di Caterina Balivo ha aperto il suo cuore parlando dei genitori e di quanto siano stati importanti durante la sua formazione nel mondo della danza. Tanti, troppi sono stati i sacrifici fatti dai genitori di Rossella Brescia per farle studiare danza.

“So che far studiare me e mia sorella non è stato facile, forse non l’ho ringraziati abbastanza” – ha detto Rossella Brescia che è legatissima ad entrambi genitori che cerca di raggiungere appena può a Martina Franca, in provincia di Taranto.

Rossella Brescia e il legame con i genitori: “papà è l’uomo della mia vita”

La famiglia è sempre stata un pilastro nella vita di Rossella Brescia che, nonostante il successo nel mondo della televisione e la grande popolarità, è sempre stata legata alle sue radici, alla sua famiglia e ai suoi genitori. Certo con il passare del tempo tante cose sono cambiate, ma lei c’è sempre per i suoi genitori. La showgirl parlando del rapporto che ha con loro ha però ammesso: “ora non ci si abbraccia più, io non ero neppure abituata, forse non l’ho mai fatto abbastanza”.

Del resto dimostrare affetto ai propri genitori non è mai semplice, ma anche se è mancato qualche abbraccio la ex ballerina di Amici è da sempre legatissima ad entrambi. In particolare ha un bellissimo rapporto con il padre che ha definito: “è l’uomo della mia vita”.