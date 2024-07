Cliomakeup e il marito Claudio Modolo si separano/ “Momenti bui, ma continuerà il nostro sodalizio artistico”

Clio Zammatteo, nota come Cliomakeup, e il marito Claudio Modolo si separano: a dare l’annuncio ufficiale è stata proprio la coppia con un comunicato che è apparso sui canali social e sul sito di Cliomakeup. Negli ultimi tempi erano circolati diversi rumors sulla fine del matrimonio, ora la conferma ufficiale riguardo l’arrivo al capolinea della loro relazione durata 18 anni. Nella nota congiunta si parte proprio dalla decisione, comunicata «con cuore pesante» alla luce dello «spirito di condivisione» che ha sempre distinto la loro unione, di cui sono entrambi profondamente grati.

Clio Zammatteo e il marito Claudio Modolo evidenziano di essersi amati, ma anche di aver attraversato momenti difficili, «bui» e di aver avuto a che fare anche con «conflittualità», tutte difficoltà che hanno provato a superare insieme, maturando però la decisione di separarsi. Una decisione che definiscono non solo «consapevole», ma anche «intimamente ponderata e sofferta». Cliomakeup e Claudio Modolo però non si separano a livello professionale, come specificato nel comunicato congiunto.

CLIOMAKEUP E IL MARITO CLAUDIO MODOLI: “CI SEPARIAMO, MA CONTINUIAMO A LAVORARE INSIEME”

Cliomakeup e il marito Claudio Modolo ricordano nel loro comunicato congiunto ciò che hanno costruito insieme, anche quando erano molto giovani, dagli Usa all’Italia, arrivando alle loro figlie, il cui benessere è per entrambi la «massima e assoluta priorità». La coppia, che si è racconta pubblicamente come coppia e famiglia, ora decide di raccontare questo «momento di grande vulnerabilità». A proposito dei rumors accennati sopra, l’annuncio rappresenta anche un modo per «spegnere il chiacchiericcio malevolo di alcuni, ma soprattutto per rassicurare il genuino dispiacere di altri». Clio Zammatteo e Claudio Midolo parlano apertamente della loro crisi e di una separazione che però non li allontana del tutto, perché uniti dalle figlie e dai valori che condividono: «Continueremo ad essere una famiglia e continueremo a vivere il nostro ruolo di genitori con senso di profonda responsabilità».

Anche in virtù di quest’ultima, chiedono rispetto per questa scelta difficile e per il momento che ora la famiglia si ritrova ad attraversare, precisando che il comunicato in questione sarà l’unica dichiarazione che renderanno in merito alla separazione. Infine, in merito agli aspetti professionali, sono consapevoli di aver creato molto «con la creatività e con l’intesa che hanno da sempre alimentato la nostra relazione», quindi da questo punto di vista non ci saranno novità: «Continuerà, pertanto, il nostro sodalizio artistico in ClioMakeUp», che Clio Zammatteo e Claudio Modolo hanno fondato insieme e per cui «cercheremo di continuare a lavorare con il sorriso».











