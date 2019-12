Rossella Brescia/ “Luciano Cannito mi riempie di attenzioni” (Vieni da me)

Rossella Brescia torna ospite di Vieni da me nella puntata in onda oggi, vewnerdì 20 dicembre e che sarà dedicata a Telethon. La ballerina e conduttrice, dopo essersi raccontata ai microfoni di Caterina Balivo attraverso le canzoni che hanno fatto da colonna sonora ai momenti più importanti della sua vita, tornerà protagonista della trasmissione di Raiuno per ricevere una bellissima sorpresa e dare vita ad un’intervista scottante con il compagno Luciano Cannito. Bellissima e sempre semplice ed umile nonostante il successo, Rossella Brescia non è mai cambiata e, accanto a Cannito, vive non solo una lunga storia d’amore, ma anche un bellissimo sodalizio professionale. Pur essendo molto innamorati, però, i due non si lasciano mai andare ad effusioni sul lavoro. “In sala prove c’è grande discrezione. Neanche un bacio? No, stiamo lavorando. Nella danza bisogna essere rigorosi e disciplinati”, aveva precedentemente raccontato la Brescia alla Balivo.

ROSSELLA BRESCIA: “LUCIANO CANNITO MI RIEMPIE DI ATTENZIONI”

Dopo la fine del matrimonio con Roberto Cenzi, Rossella Brescia ha ritrovato l’amore accanto a Luciano Cannito con cui vive in simbiosi. Oltre ad essere innamorati l’una dell’altro, infatti, la Brescia e Cannito vivono per la danza. A farla innamorare, però, sono le attenzioni che il compagno le ha sempre dato e che continua a darle. “Parliamo di tutto, senza segreti, e ci abbandoniamo a tante sane risate”, aveva raccontato la Brescia in un’intervista a Vanity Fair. “È pieno di attenzioni che, diciamocelo, a noi donne fanno sempre piacere. Come quando ti aprono la portiera della macchina“, aveva aggiunto. Un amore vero quello che c’è tra Rossella Brescia e Luciano Cannito che, però, non sono riusciti ad avere un figlio. “Io c’ho provato però non è arrivato” aveva raccontato al settimanale Grazia lei “All’inizio ho sofferto tanto, ma una donna può essere felice anche senza figli. Riverso il mio sentimento materno sui miei bellissimi nipoti. E sui cuccioli della mia scuola di danza: li amo tutti”, aveva aggiunto.

