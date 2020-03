Rossella Brescia vs Alessandra Celentano, Amici 2020/ “Il mondo della danza lo sa…”

Rossella Brescia si scaglia contro Alessandra Celentano su Twitter. La ballerina e conduttrice, dopo aver seguito lo scontro tra l’insegnante di Amici e il compagno Luciano Cannito nel corso della terza puntata del serale, su Twitter, ha lanciato una frecciatina all’insegnante. Tutto è nato dopo il giudizio di Cannito su Javier. La Celentano che sostiene il ballerino sin dal suo ingresso nella scuola, non gradendo le parole del collega, lo ha attaccato in diretta. “Sei un incompetente perché non sai quello che dici. Non hai votato Javier che è stato perfetto l’altra volta. Il Mondo della danza sa, il mondo della danza sa. Il mondo della danza sa chi sei tu e chi sono io. Io non ho una carriera? Perché tu ce l’hai? Tu ce l’hai? Ma finiscila”, sono state le dure parole pronunciate dalla Celentano. Rossella Brescia, a casa, dopo aver assistito dalla tv allo spettacolo, ha commentato su Twitter.

ROSSELLA BRESCIA, FRECCIATINA AD ALESSANDRA CELENTANO DOPO AMICI 2020

Luciano Cannito è un coreografo di fama internazionale e i suoi lavori sono stati nei più importanti teatri del mondo come La Scala di Milano, il San Carlo di Napoli, il Teatro dell’Opera di Roma, il Metropolitan di New York, l’Orange County Performing Arts Center di Los Angeles e così via. L’affronto di Alessandra Celentano al compagno ha fatto così infuriare Rossella Brescia che, senza perdere l’eleganza che la contraddistingue, su Twitter, ha preso le difese dell’uomo con cui vive una storia d’amore da anni, lanciando una frecciatina alla Celentano. “Cara Celentano, il mondo della danza lo sa. Hai detto proprio bene”, ha cinguettato la Brescia ricevendo gli applausi del web.

Cara #celentano il mondo della danza lo sa ! hai detto proprio bene #AMICI19 #tenerezza — Rossella Brescia (@rossbrescia) March 13, 2020





