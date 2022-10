Rossella Di Pierro, chi è? “Nessun flirt con Bradford Beck”/ “Bacio col marito di Giaele De Donà? No…”

Rossella Di Pierro smentisce il flirt con il marito di Sofia Giaele De Donà

Rossella Di Pierro è la ragazza che è stata fotografata nelle scorse settimane in compagnia di Bradford Beck, il marito di Sofia Giaele De Donà. I due sono stati paparazzati dal Settimanale Chi mentre erano insieme in un locale al centro di Milano. Bradford e Rossella sono apparsi complici e affiatati e hanno trascorso due ore all’interno del locale scambiandosi effusioni. Rossella è balzata ora agli onori delle cronache per essere stata paparazzata insieme a Bradford Beck, il facoltoso marito della gieffina. Foto che certificano le parole di Giaele, che aveva parlato del suo matrimonio aperto. Il marito della gieffina è, come detto, un ricco imprenditore, ma di lui si sanno davvero pochissimi dettagli.

Dopo la paparazzata, Rossella Di Pierro è intervenuta sul suo Instagram per spiegare a tutti la situazione. La conduttrice ha spiegato di conoscere benissimo Giaele De Donà perché insieme hanno vissuto l’esperienza della trasmissione Ti spedisco in convento. Inoltre la stessa Rossella ex di Sportitalia era stata invitata al matrimonio di Giaele con Bradford Beck ma per motivi familiari non è potuta esserci. Per quanto riguarda il presunto bacio, in realtà la giornalista ha rivelato che a causa dell’alta musica si è avvicinata a Bradford per farsi sentire e che quindi non c’è stato alcun bacio. I due sono usciti solo ed esclusivamente per motivi di lavoro.

Sofia Giaele De Donà non sospetta nulla della frequentazione del marito Bradford Beck con Rossella Di Pierro. In molti però sarebbero curiosi di sapere quale potrebbe essere la sua reazione alla vista degli scatti pubblicati sul Settimanale Chi. Molto attiva su Instagram dove è seguita da 103mila followers, Rossella Di Pierro unisce talento e bellezza. Sui social, infatti, pubblica foto in cui sfoggia il proprio fascino e l’indiscutibile bellezza che non lascia sicuramente indifferenti i fan. Molto diverse, Rossella Di Pierro e Giaele De Donà hanno solo colori molto simili essendo entrambe brune.

La Di Pierro ha costruito la propria carriera lavorando e studiando: il suo nome, tuttavia, nelle ultime ore, è balzato agli onori della cronaca rosa per la serata trascorsa con il marito di Giaele De Donà. Rossella potrebbe entrare nella casa del Grande Fratello Vip per un confronto con Sofia Giaele De Donà? La ragazza però ha smentito di aver avuto una relazione con Bradford e pertanto potrebbe entrare nella casa per tranquillizzare Sofia Giaele De Donà che nel frattempo si è però buttata tra le braccia di Antonino Spinalbese. Si è trattato di una ripicca amorosa?











