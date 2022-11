Rossella Erra attacca Selvaggia Lucarelli “Influenzata dall’amore nei suoi giudizi”/ Conflitto di interessi?

Rossella Erra e il conflitto di interessi di Selvaggia Lucarelli “non è obiettiva nei giudizi”, condizionata Lorenzo Biagianelli

Rossella Erra racconta il mondo di ‘Ballando con le stelle’ al settimanale ‘Mio’. Il programma, in onda ogni sabato sera su Rai Uno e brillantemente condotto da Milly Carlucci sta affrontando un’edizione molto seguita dal pubblico. Rossela rappresenta proprio quella vox populi che porta il giusto pepe alla trasmissione. Lei, in quanto presidente dell’anti-giuria, spesso si trova a dibattere i giudizi che vengono dati alle coppie danzanti. Fra Rossella e Selvaggia Lucarelli non sempre le cose sono state chiare. Fra le due, spesso, c’è un acceso dibattito. Rossella si dice tranquilla e se la scorsa edizione (la prima a cui lei ha partecipato) era un po’ intimidita dall’aggressività della nota giornalista, adesso dice di averla compresa. “Selvaggia è una donna molto intelligente, dialogare con lei all’inizio è stata un po’ una botta emotiva, ma poi ho capito che non è una guerra.” Sempre secondo Rossella, però, Selvaggia è influenzata dall’amore, in quanto il suo compagno Lorenzo Biagianelli è uno dei concorrenti. Rossella sostiene che più volte lei non sia obiettiva nei giudizi.

Quando le chiedono chi sia il giurato che lei preferisce non ha dubbi: Carolyn Smith. “Oltre ad essere professionalmente competente è anche umanamente splendida.” Non può dire lo stesso di Ivan Zazzaroni che l’accusa di non rappresentare tutto il popolo. Per Rossella è semplice difendersi: “Se rappresentassi tutto il popolo sarei in Parlamento.” Durante questa edizione di ‘Ballando con le stelle’ non stanno mancando dissapori e infortuni nelle coppie. Secondo Erra tra Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca: “Qualcosa è accaduto.” L’infortunio di lei sicuramente non ha aiutato e tra i due adesso non c’è un buon feeling.

Rossella Erra svela chi potrebbe vincere ‘Ballando con le stelle 2022’

Non manca un commento, da parte di Rossella Erra, riguardo alla querelle tra Memo Remigi e la sua palpata alla collega ballerina che gli è costata la squalifica. Durante l’intervista al settimanale questo episodio è messo a paragone con gli insulti della Lucarelli a Iva Zanicchi. Erra è molto chiara su ciò: “Le due cose sono imparagonabili. Iva ha già sicuramente superato la cosa, altrimenti se ne sarebbe andata dal programma.”

Su chi è il più amato di questa edizione del talent di Rai Uno, Rossella ha dei nomi da fare: “Uno che merita la finale è Alessandro Egger. Lui sta buttando fuori tutta la sua rabbia e questo gli fa bene. Poi tra i più amati del pubblico ci sono: Gabriel Garko, Iva Zanicchi ed Enrico Montesano – prosegue Rossella Erra -. Garko è considerato il più bravo di tutti, mentre Iva piace per la sua irriverenza. Mentre Montesano, all’inizio non ha fatto molta presa sul pubblico, ma adesso si sta dimostrando una grande rivelazione.”

Alla fine, le viene comunque chiesto di fare un nome del papabile vincitore e lei opta per Ema Stokholma: “è una ragazza amabile e adorabile. Il feeling con il suo maestro, inoltre, è meraviglioso e tangibile.”

