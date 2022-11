Selvaggia Lucarelli: “Telefonata di Dario Cassini? Mai stata sua amica”/ “Nessuno mi dice cosa dire in TV”

Selvaggia Lucarelli, chiarimenti sulla telefonata di Dario Cassini: “Non siamo amici come sostiene”

La puntata di Ballando con le stelle 2022 di sabato scorso è stata animata da un acceso scontro tra Selvaggia Lucarelli e Dario Cassini. Non era la prima volta che i due si punzecchiavano in diretta, ma sabato Selvaggia ha portato a galla un retroscena inedito: una telefonata fattale da Cassini in cui il comico le chiedeva di reggergli il gioco in studio, fingendo liti.

A qualche giorno di distanza dalla rivelazione e di fronte ai numerosi commenti ricevuti sulla vicenda, Selvaggia Lucarelli ha deciso di intervenire su Instagram e chiarirne alcuni aspetti. “Mi interessa chiarire come prima cosa che io e Dario Cassini non siamo amici, come lui continua(va) a sostenere.” ha esordito la giornalista, spiegando che “Abbiamo lavorato insieme in un programma su Sky 15 anni fa. Ai tempi mi era simpatico. Non l’ho più visto o sentito. L’ho rivisto a Ballando, dove l’ho trovato sempre sgradevole. Quindi no, non si trattava di una telefonata tra amici.”

Selvaggia Lucarelli spiega allora che il suo voler portare a galla la telefonata di Cassini non è stata una reazione alle dichiarazioni fatte da lui nel video mostrato prima del ballo: “[…] avevo già comunicato agli autori due minuti prima dell’inizio che avrei rivelato questa cosa. – ha dunque chiarito – Non è la prima volta che sento al telefono dei concorrenti, alcuni li conosco, con altri avevo rapporti precedenti, […] Mai però mi era capitato che una persona, neppure amica, mi chiamasse (per 20 minuti!) per dirmi cosa dovrei dire in tv. A quali battute dovrei rispondere, a quale gioco dovrei stare.”

“Decido io cosa dico. E, soprattutto, la frasetta ‘Sì stasera me la prendo con te ma lo dico per finta’, in tv è bugia. – ha tuonato la Lucarelli, che ha dunque concluso il lungo sfogo spiegando che – In tv tutto quello che si dice diventa vero. Anche troppo. Detto questo, resta sempre un gioco, ma appunto per questo banco e giocatori devono essere corretti.” Non resta che attendere sabato per scoprire quale sarà la replica di Dario Cassini.

