Chi è Rossella Erra? E perchè ultimamente si parla tanto di lei? Nata come commercialista, si è poi data al ruolo di opinionista in tv. Negli ultimi anni, però, la sua vita è stata tutt’altro che semplice per via di una grande perdita economica dovuta alla chiusura della sua azienda. Rossella Erra ha infatti raccontato di aver perso tantissimi soldi, e solo grazie a Milly Carlucci e alla figlia è riuscita a superare il momento difficile. Non solo, l’opinionista ha anche vissuto un periodo di forte depressione dopo la perdita della madre.

Rossella Erra, la morte della madre: "Sono caduta in depressione"/ "Ho provato a curarla ma..."

Rossella Erra ha descritto la sua vita come un vero e proprio romanzo, tante volte è caduta e tante volte si è rialzata. Il merito? Prima di tutto di Beatrice Maria Francesca, la figlia che l’ha sempre sostenuta anche quando tutto sembrava crollare. Poi di Milly Carlucci, che nella 18ma edizione ha voluto tenerla nel programma. Gli apprezzamenti del pubblico e l’amore dei fan l’hanno aiutata a guarire dalla depressione, anche se ovviamente non sono mancate le critiche feroci degli haters, che spesso l’hanno attaccata per il suo aspetto fisico.

Rossella Erra racconta la perdita economica: “Ho perso un sacco di soldi, mi sono trovata all’angolo”

Classe 1974, Rossella Erra è figlia di un generale dell’Esercito Italiano, Antonio Erra, che per lei è sempre stato come un principe azzurro. La sua carriera è stata piena di successi: dopo una laurea in economia e commercio inizia ad esercitare, diventando una nota commercialista. Poi è arrivata la figlia, avuta tramite fecondazione assistita dopo un lungo periodo in cui non arrivavano figli: “Essendo io molto credente e devota“, racconta Rossella Erra, “ho chiesto con tutto il cuore la grazia di diventare finalmente mamma“. Ed è così che ancora oggi parla della sua Beatrice come una “figlia del miracolo”, che l’ha salvata tante volte in numerosi momenti drammatici.

Al giornale Il Mattino, Rossella Erra ha anche raccontato della terribile perdita economica della sua azienda dopo che ha dovuto lasciare il lavoro per stare accanto a sua madre. “Ho perso un sacco di soldi, mi sono trovata all’angolo”, ha spiegato Rossella, raccontando di aver fondato un’azienda tutta sua che si occupava di formare i giovani manager. Dopo anni di grandi guadagni e di una “carriera dorata”, come la definisce lei, ha perso tutto. Eppure oggi si sta rialzando più forte di prima, grazie all’aiuto dei suoi cari e degli amici più vicini.