Rossella Fiamingo si è sfogata al Corriere dello Sport, raccontando come sta vivendo questo periodo in cui il fidanzato Gregorio Paltrinieri sta vivendo il sogno olimpico. Lei, ha conquistato la medaglia d’oro insieme alle colleghe Giulia Rizzi, Mara Navarria e Alberta Santuccio. Al giornale ha spiegato che essere conosciuta come “fidanzata di…” o “amica di…” non le dà particolarmente fastidio, perché ne era preparata, anche se ammette di aver trovato alcune cose un po’ esagerate. “Progetti futuri?”, Rossella Fiamingo ha le idee chiare: con il fidanzato Gregorio Paltrinieri proverà a partecipare ai Giochi di Los Angeles, che si terranno tra quattro anni.

La schermitrice ha anche confessato di provare tanta malinconia per il tempo che passa veloce, anche se ha dichiarato di voler vivere il presente nel migliore dei modi: “Prima ero una da tutto arriva per chi sa aspettare, ora no”. Rossella Fiamingo, catanese classe 1991 è stata una dei personaggi di punta di queste olimpiadi, non solo per essere la fidanzata di Gregorio Paltrinieri, ma anche per aver gareggiato mostrando tutto il suo talento. Ovviamente su di lei ne sono state dette di tutti i colori, come ad esempio che è amica di Diletta Leotta, affermazione alla quale ha risposto con ironia: “Mi hanno fatto ridere”.

Al Corriere dello Sport ha voluto parlare anche dei figli con il suo compagno nuotatore, lasciando intendere che la coppia ci sta pensando anche se Rossella Fiamingo avrebbe paura se si appassionassero di sport, data la pressione che potrebbero provare con due genitori atleti. “Sinner di non ha partecipato per una tonsillite, lei avrebbe fatto lo stesso?”, chiede il giornalista, e la schermitrice risponde con estremo rispetto nei confronti di Jannick, dichiarando di non sapere quanto lui stesse male, ma che di certo se lei non avesse avuto una cosa grave avrebbe partecipato comunque: “Perché l’Olimpiade è una cosa importante”.

Oltretutto, Rossella aggiunge che nei casi dei Giochi Olimpici, la Nazione ti riconosce a tutto tondo come atleta che la rappresenta, il che è un motivo che la spingerebbe a partecipare anche in caso di malanno lieve. E infine, ha risposto sulla fatidica domanda sulla Senna (qui la diretta di Gregorio Paltrinieri 9 agosto), chiarendo di essere un po’ preoccupata di saperlo nuotare in quelle acque ma che vuole dare priorità alla gara: “L’importante è concentrarsi sulla gara e poi si vedrà”.