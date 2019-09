Rosy Abate 2/ Anticipazioni 20 settembre: Bonaccorso vicino alla verità su Leo

Rosy Abate 2, anticipazioni 20 settembre 2019

Dopo l’ottimo esordio della prima puntata di mercoledì scorso, Rosy Abate 2 torna questa sera. Il secondo appuntamento con la fiction arriva a soli due giorni di distanza dal primo, gradita sorpresa per il pubblico di Canale 5 che aspetta di sapere quali saranno le sorti di Rosy e suo figlio Leonardo. E andiamo allora a scoprire quali sono le anticipazioni della puntata di oggi 20 settembre. Si riparte proprio da Leo che sappiamo essere responsabile dell’omicidio dell’ispettrice Nadia Aversa. La situazione per lui si fa sempre più complessa, anche perché le indagini portano a nuove scoperte. Rosy deve fare i conti con una realtà difficile da accettare: non è possibile tenere suo figlio fuori dai loschi affari che la riguardano in prima persona. Tuttavia, non si arrende al destino che potrebbe colpire Leo da un momento all’altro.

Rosy Abate 2: Bonaccorso scopre Leonardo?

Nella nuova puntata di Rosy Abate 2, in onda su Canale 5 a partire dalle 21.20, la nostra protagonista si sente responsabile della direzione presa da Leonardo ed è pronta a tutto per difenderlo dai pericoli che potrebbero colpirlo da un momento all’altro. L’ispettore Bonaccorso, infatti, continua le sue indagini che restringono il campo dei possibili colpevoli della morte di Nadia Aversa. Il lavoro incessante dell’ispettore porta a grandi risultati visto che si avvicina sempre più alla scoperta della colpevolezza del colpevole: Leonardo. Rosy, a questo punto, non potrà fare altro che chiedere l’aiuto del suo peggiore nemico: Costello.

Rosy Abate 2: il rapporto con Leonardo

Una stagione, quella di Rosy Abate 2, che secondo le parole del regista vedrà “Rosy e Leo sono uniti dall’amore ma segnati dal passato e divisi dal destino. È per seguire l’evolversi di questo rapporto che il flusso narrativo si sdoppia in due punti di vista, avvitati come una doppia elica“. D’altra parte, ‘Rosy Abate 2‘ segnerà l’addio al personaggio della ‘regina di Palermo’. La stessa Giulia Michelini ha dichiarato a ‘Tv, Sorrisi e Canzoni’: “Rosy è un’amica e una nemica, un ‘odi et amo’ continuo. Ma questo arriverà a una fine, troveremo pace (ride, ndr). Per quel che mi riguarda sì, finirà alla fine di questa stagione. Anche per recuperare il mio nome. Le persone per strada ormai mi chiamano Rosy Abate. Nessuno sa come mi chiamo realmente… Dopo non farò nulla, mi dedicherò a mio figlio”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA