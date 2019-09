Rosy Abate 2/ Anticipazioni e cast: la Regina di Palermo nemica di Leonardo

ROSY ABATE 2 ANTICIPAZIONI PRIMA PUNTATA

L’attesa è finalmente finita. Dopo le repliche della prima stagione, oggi, mercoledì 18 settembre, in prima serata su canale 5, torna in onda Rosy Abate con gli episodi della seconda stagione. Protagonista della fiction è sempre Giulia Michelini che torna ad indossare, per l’ultima volta, i panni della Regina di Palermo, il personaggio che le ha regalato un grandissimo successo e l’affetto delo pubblico. Cosa accadrà, dunque, in Rosy Abate 2? La mafiosa riuscirà finalmente ad allontanarsi dal suo passato e a rifarsi una vita insieme al figlio Leonardo? Al termine della prima stagione, Rosy era stata arrestata per il tentato omicidio della sorellastra e madre adottiva di suo figlio, Regina Mainetti. Prima di tornare in carcere, però, aveva giurato al suo piccolo Leonardo che nulla potrà dividerli. Sarà davvero così?

ROSY ABATE 2: LEONARDO CONTRO LA MADRE

Dopo sei anni di carcere, Rosy Abate torna in libertà. Nella nuova stagione, la Regina di Palermo è intenzionata a riprendersi il figlio Leonardo che, nel frattempo, è diventato un adolescente ribelle e problematico. Cresciuto da solo in una casa-famiglia a Napoli e da qualche tempo irrintracciabile, Leonardo crea preoccupazioni a Rosy che teme in un suo allontanamento. A tutto ciò si aggiungono le minacce di Regina, decisa a tutto pur di vendicarsi. La prima puntata della seconda stagione si apre con Rosy che esce dal carcere. Leonardo, nel frattempo, cresciuto in una casa famiglia si ritrova al fianco di giovani camorristi innamoratndosi di Nina, figlia del pericoloso boss Antonio Costello. Rosy si ritrova così in guerrà con il clan camorrista e si ritrova contro proprio contro il figlio.

ROSY ABATE 2: IL CAST

Cinque nuovi epidosi per Rosy Abate che si avvale di un grande cast. Oltre a Giulia Michelini, il pubblico potrà rivedere Claudio Gioè nei panni di Ivan Di Meo e Giordano De Plano che torna ad indossare i panni di Sandro Pietrangeli. Completano il cast: Mario Sgueglia nei panni di Luca Bonnacorso; Paola Michelini che interpreta Regina Santagata; Vittorio Magazzù presta il volto a Leonardo Abate; Augusto Zucchi interpreta Bruno Criscito; Naike Anna Silipo veste i panni di Livia Cataldi; Paolo Pierobon è nuovamente Filippo De Silvia e, infine, Bruno Torrisi è il questore Licata.





