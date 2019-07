Rosy Abate, 4a puntata/ Replica: il coraggio di una madre

ROSY ABATE, TORNA LA REPLICA DELLA QUARTA PUNTATA

Martedì 16 luglio, in prima serata su canale 5, va in onda la quarta e penultima puntata di Rosy Abate – La Serie. Per La Regina di Palermo, desiderosa di poter vivere finalmente con suo figlio, lontana dall’Italia dove ha vissuto i momenti più brutti della sua vita, non c’è più tempo da perdere. La sua copertura è ormai saltata. Non avendo più nulla da perdere, Rosy è disposta a tutto per riprendersi il suo bambino, la cosa più preziosa che le è rimasta. Per farlo comincia ad indagare nella vita dei Mainetti, la famiglia adottiva del piccolo Leonardo scoprendo dettagli inquietanti che la convincono ad uscire allo scoperto e ad affrontare a viso aperto quelli che sono i suoi nuovi nemici. Rosy, però, non sarà sola nella sua battaglia. Al suo fianco, infatti, si schiera Luca, il vicequestore nonchè migliore amico del suo ex fidanzato.

ROSY ABATE, ALLEANZA CON LUCA

Dopo l’attentato in cui Rosy e Leonardo hanno rischiato la vita, la polizia è convinta che Mainetti sia finito nel mirino della mafia a causa del suo lavoro. Rosy e Luca iniziano a collaborare e si mettono a seguire Gaetano Zanni, braccio destro di Sciarra. Leonardo ha una ricaduta della leucemia. Rosy lo scopre da una sua professoressa e, spaventata, va in ospedale per offrirsi come donatrice. Santagata, Mainetti e l’assessore regionale colluso Gramaldi si ritrovano in un casolare per parlare del piano regolatore. Sul posto arrivano Sciarra e i suoi uomini, ma anche Rosy che uccide l’ultimo rappresentante degli Sciarra dopo aver saputo tutta la verità sui Mainetti. Nel frattempo, Regina scopre che la donatrice di Leonardo è Rosy, la vera madre del bambino mentre dal padre scopre che, in realtà, Leonardo non era orfano, ma era il figlio della Regina di Palermo.

ROSY E LEONARDO LONTANI

Regina è la figlia di un mafioso in affari con il proprio marito, ma non se ne rende conto. Quando Leonardo torna a casa, Rosy si presenta al residence e affronta duramente Regina giurandole che si riprenderà suo figlio. La Abate, convinta di potersi fidare totalmente di Luca, gli racconta la verità sui Mainetti. Luca, così, decide di aiutarla nonostante abbia ucciso Sciarra. Avendo fatto seguire l’auto di Bonaccorso, Rosy viene raggiunta nel rifugio da Roberto che vuole ucciderla, ma riesce a sparargli e brucia poi il suo corpo in una discarica. I Mainetti sono intenzionati a fuggire. Rosy capisce che si trovano alla villa al mare, ma quando arriva, vede Regina portare via Leonardo. La Regina di Palermo e il suo bambino sono di nuovo lontani.





© RIPRODUZIONE RISERVATA