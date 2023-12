Rosy Chin bacchetta Marco Maddaloni dopo l’affondo a Garibaldi/ “Tu esprimi un pensiero parziale, noi…”

Rosy Chin mette in guardia Marco Maddaloni e difende Giuseppe Garibaldi

Al Grande Fratello 2023 Marco Maddaloni viene messo in guardia da Rosy Chin sulle dinamiche che coinvolgono la Casa, ancor più dopo che il judoka ha etichettato Giuseppe Garibaldi come un “burattinaio”. Secondo lo sportivo, infatti, il coinquilino è sì un bravo ragazzo ma è anche molto attento alle strategie di gioco: questa la confessione fatta a Beatrice Luzzi. Tuttavia il pensiero che Maddaloni e la Luzzi hanno di Garibaldi trova in disaccordo Rosy.

In giardino, come mostra un video circolante su X, si vede la chef chiacchierare con Monia La Ferrera e Maddaloni. E, rivolgendosi proprio a loro due, fa un discorso motivazione invitandoli a mantenere saldo l’equilibrio nella Casa: “Noi siamo i più innocui, siamo l’equilibrio“. Il riferimento è chiaramente al pensiero che il judoka ha di Garibaldi, che rischierebbe di destabilizzare l’equilibrio nella Casa. “Però io ho espresso solo un pensiero, la mia non è la parola del Signore“, spiega Marco.

Rosy Chin: “Noi abbiamo uno storico che…“

Rosy Chin, a quel punto, cerca di farlo ragionare. La chef spiega a Marco Maddaloni che, essendo lei e altri coinquilini i veterani di questo Grande Fratello 2023, conoscono Giuseppe Garibaldi meglio di lui. Per cui invita il judoka a non avanzare conclusioni affrettate, dal momento che conoscerebbe la verità soltanto in maniera parziale: “Però se permetti ci sono pensieri e pensieri. Noi abbiamo uno storico che ci permette di poter parlare di più ed essere consapevoli e lucidi su alcune situazioni. Tu esprimeresti un pensiero parziale, dove ti metteresti magari in disaccordo con persone che vivono da più tempo qua dentro“.

Maddaloni cerca però di difendersi, spiegando che il suo giudizio su Garibaldi (“burattinaio“) era riferito soltanto alle sue presunte strategie di gioco e non di certo al suo rapporto con Beatrice Luzzi: “Ma ti ripeto: il fatto di Giuseppe, io l’ho messa sul gioco, non sul rapporto tra lui e Bea. Io volevo solo calmare le acque“. Il loro dialogo ha anche animato il dibattito sul web, con molti che ritengono che anche i neo-ingressi abbiano il diritto di esprimere la loro su certi argomenti, e non solo coloro che sono nella Casa da più tempo: “Non Marco che vorrebbe dire a Rosy che lui sa più di lei visto che è entrato dopo. Sta supponenza che solo i veterani possono esprimersi su certi argomenti mi fa proprio ridere“.

…non Marco che vorrebbe dire a Rosy che lui sa più di lei visto che è entrato dopo. Sta supponenza che solo i veterani possono esprimersi su certi argomenti mi fa proprio ridere#grandefratello pic.twitter.com/MDTcKR7XvN — иƖиσƲиƆяσ∂ιиσ (@ninouncrodino) December 25, 2023













