Rosy Chin choc: “Ho perso 60 Kg”/ Video prima e dopo: “Ho pensato ai miei figli e sono rinata”

Rosy Chin e il difficile rapporto avuto con il cibo: “Persi 60 chili di rabbia”

Rosy Chin ha affrontato un momento molto difficile nella sua vita. La concorrente del Grande Fratello 2023 ha raccontato anche all’interno della Casa di aver avuto un rapporto difficile con il cibo, dovuto soprattutto alla pressione degli standard fisici imposti dalla società, legata anche alla cultura particolarmente rigida dei genitori cinesi.

Prima che la cucina diventasse la sua più grande passione, Rosy aveva invece problemi evidenti: “Ho avuto un bruttissimo rapporto con il cibo, per me era un nemico, ogni problema lo annegavo nel cibo, ero completamente differente, avevo 60 kg di rabbia, di responsabilità addosso. – ha rivelato – Ma poi alla fine ho pensato solo ai miei bambini. Avevo bisogno di rinascere, il cibo è diventato il mio più grande alleato, ho portato la mia esperienza tra due tradizioni così diverse, da creare una fusione unica.”

Rosy Chin e la rinascita grazie ai tre figli

Elisabeth, Thomas e Samuel, i suoi tre figli, sono stati dunque determinanti per questo cambiamento. A loro Rosy ha dedicato parole di grande amore in un lungo post pubblicato su Instagram prima del Grande Fratello: “Sono Tre i miei bimbi e il mio cuore appartiene a loro. Cerco di passargli tutto ciò che ho in dotazione, valori fondamentali per me come educazione, rispetto, curiosità verso il mondo, gentilezza, amore e comprensione. Spiego a loro con parole ma non bastano, sono i fatti, che fanno la differenza. Loro sanno quanto mamma e papà si danno da fare, quanta fatica c’è dietro ogni piccolo gesto e ogni grande cosa. Duro lavoro quello dei genitori eh? non sai mai se stai facendo la cosa giusta.”

