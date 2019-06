ROSY MESSINA/ Con i suoi 99 consensi punta alla vittoria finale! (All Together Now)

Chi è Rosy Messina finalista All Together Now

Sono “solo” (si fa per dire) 99, i consensi conquistati da Rosy Messina ad All Together Now, il talent show di Canale 5 condotto da Michelle Hunziker e J-Ax su Canale 5. L’ultima puntata, in onda stasera a partire dalle 21.34, vedrà sfidarsi i nove talenti approdati in finale, che – Rosy Messina a parte –, rispondono ai nomi di Veronica Liberati, Gregorio Rega, Carlo Paradisone, Daria Biancardi, Samantha Discolpa, Federica Benci, Luca Di Stefano e Dennis Fantina. Si tratta di aspiranti cantanti o di esordienti, che si esibiscono davanti a un muro composto da 100 persone. L’obiettivo “massimo” è conquistare il 100 della giuria, un insieme di esperti del settore chiamati ad alzarsi in piedi per esprimere la loro preferenza. Rosy non è riuscita a fare l’en plein, ma in fondo è come se l’avesse fatto. Per accedere alla finale “per direttissima”, le sarebbe bastato un voto in più. In ogni caso, però, è arrivata comunque all’ultima puntata.

Rosy Messina tra Catania e Roma

Rosy Messina è nata il 24 agosto 1985 a Caltagirone (Catania). Di recente è stata adottata da Roma, la città dove si è trasferita per motivi di studio. Prima di andare via di casa, ha conseguito la licenza di teoria e solfeggio al conservatorio Bellini di Catania, uno dei più prestigiosi della regione. Vanta inoltre una laurea in letteratura, musica e spettacolo. Ad accompagnarla nel percorso ad All Together Now, altri tre “compaesani” siciliani, Luca, Samantha e Daria, a riprova che la Sicilia è una terra decisamente ricca di talenti. Quel che conta è coltivarli, offrendogli l’humus giusto per mettere radici, crescere, e magari un giorno diventare dei “grandi” della canzone italiana.

Il percorso di Rosy Messina ad All Together Now

La finalissima, Rosy Messina, se l’è guadagnata sfidando Tania Frison, un’altra concorrente che come lei è “molto carismatica”. Così, almeno, le definiscono i giurati, anche se alla fine Rosy dimostra di avere qualcosina in più. L’omaggio a Barbra Streisand piace soprattutto a Silvia Mezzanotte, che dal muro scalpita e non sta più nella pelle. Anche la Hunziker apprezza: “Rosy ha un’energia incredibile. Ci ha travolto. Che energia pazzesca!”. Non manca chi ha qualcosa da appuntare; Mirko “Mirkaccio” Dettori è tra questi. “Il suo atteggiamento è sempre molto scomposto e non ho simpatia nei confronti di chi si butta e si abbraccia. Non riesco a vedere tutto questo”. Ma J-Ax la difende: “Chi se ne frega delle imprecisioni, i tuoi acuti hanno spaccato tutto. Complimenti zia, davvero bravissima”. I cento giurati le regalano un pass per la finale, prima che Michelle commenti: “Forse Tania si è fatta tradire dall’emozione”.



