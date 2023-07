Rovazzi e Orietta Berti a Battiti Live/ Grazie a ‘La discoteca italiana’ è nata un’amicizia? “La chiamo ma…”

Fabio Rovazzi e Orietta Berti: il successo di “La discoteca italiana”

Fabio Rovazzi e Orietta Berti saranno tra i cantanti più attesi sul palco di “Battiti Live 2023”. Orietta Berti dopo aver duettato e creato hit estive famosissime con Fedez e Achille Lauro, si è trovata molto in sintonia umanamente e professionalmente con Rovazzi, altro grande autore di grandi hit come “Andiamo a comandare”.

Orietta Berti fuori dal Grande Fratello Vip/ Signorini conferma: "Me l'hanno scippata"

Entrambi ironici ma di straordinario talento, hanno unito i loro punti di forza e le loro esperienze per creare una nuova hit estiva “La discoteca italiana”. Dopo “ITALODISCO” dei The Kolors e “DISCO PARADISE” di Fedez, Articolo 31 e Annalisa, pare che quest’anno il tema delle discoteche e in particolare quella italiana sia stato un’ispirazione per molti artisti, nonostante ciò i tre brani sono molto diversi tra loro e diversa è anche la posizione che hanno in classifica radio e Spotify. Nonostante la hit estiva di Orietta Berti e Fabio Rovazzi stia facendo ballare e cantare molte persone, il brano non è tra i primi in classifica ma in compenso le esibizioni dei due hanno ricevuto molti apprezzamenti sui social, per la loro ironia, la bravura ma anche per gli outfit di Orietta!

Orietta Berti conferma l'addio al Grande Fratello Vip/ "Stiamo valutando le proposte più adatte a me"

L’amicizia e la collaborazione tra Fabio Rovazzi e Orietta Berti

I fan di Rovazzi e Orietta Berti hanno apprezzato molto le esibizioni dei due cantanti ma anche la loro amicizia. I due cantanti si conoscevano già da tempo e insieme avevano anche condiviso l’esperienza di Sanremo 2022 in qualità di inviati sulla nave da crociera. A TV Sorrisi e Canzoni Rovazzi ha raccontato come procede la loro esperienza estiva: “Ci stiamo divertendo un sacco e la gente ci manda video di ogni tipo con sotto la nostra canzone. Io cerco di impegnare meno possibile Orietta nei vari problemi da risolvere. La chiamo solo quando ci sono cose belle da dirci”.

Fabio Rovazzi e Orietta Berti/ Il grande ritorno e la clip con Aldo, Giovanni e Giacomo: "Tensione e.."

Rovazzi ha anche spiegato com’è nata la loro collaborazione, a quanto pare il cantante, dopo aver collaborato con la Berti per l’esperienza di Sanremo, le aveva chiesto di fare una canzone insieme ma Orietta ha impiegato più di un anno per rispondere dicendo “Ora ci penso”. Quando è arrivata la risposta della cantante, Rovazzi aveva scritto “La discoteca italiana” e a parer suo è un brano che si abbina perfettamente con la voce e lo stile di Orietta Berti. Anche la cantante è molto contenta di collaborare con lui, a lei è sempre piaciuta la sua musica e aveva ascoltato spesso “Andiamo a comandare”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA