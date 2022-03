Rowina Power ricoverata in ospedale: come sta?/ Operata al ginocchio…

Rowina Power è stata operata al ginocchio. La cantante ed ex moglie di Al Bano Carrisi si è sottoposta a un intervento chirurgico nelle scorse ore ed è attualmente ricoverata in ospedale. L’annuncio è giunto direttamente dalla figlia, Romina Carrisi, mediante alcune storie pubblicate sul suo profilo Instagram, attraverso le quali ha inteso innanzitutto rassicurare i numerosi fan della madre e chiarire la ragione della degenza nosocomiale dell’artista, in quanto finora nulla era trapelato riguardo alle condizioni di salute della Power e c’era il rischio che potessero sorgere sgradevoli dietrologie o, peggio ancora, fake news su di lei.

Meglio, dunque, mettere subito al corrente tutti quanti, avrà pensato Romina junior, che ha scritto un breve messaggio via social: “Sono andata a trovare mia mamma in ospedale. È stata operata al ginocchio e adesso è impegnata con la riabilitazione”.

ROMINA POWER IN OSPEDALE, OPERATA AL GINOCCHIO: COME STA?

Su Instagram, Romina Carrisi si è mostrata con indosso il camice verde ospedaliero, incluse cuffia e mascherina, e ha aggiunto che la madre Romina Power, operata al ginocchio, “sta bene, è coccolata e quasi pronta per tornare a ballare la salsa con me”. Un intervento, peraltro, che la cantante aveva già affrontato nel 2019, anche se al momento non si conosce con esattezza se si tratti dello stesso ginocchio già oggetto di intervento.

Da parte di Romina Power, intanto, via social non sono giunti aggiornamenti e comunicazioni rivolte ai fan: d’altro canto, per lei in questo momento l’aspetto più importante coincide con il recupero dall’operazione, seguendo con attenzione, cura e costanza il percorso riabilitativo studiato per lei. Il suo ultimo post in ordine cronologico sui social non c’entra assolutamente nulla con la sua vicissitudine ospedaliera, tanto che nella foto si vede una tazzina di caffè accompagnata da un profondo aforisma, che recita: “Ogni vicino può essere un insegnante”. Vedremo se nelle prossime ore l’artista deciderà di raccontare qualcosa sull’intervento.

