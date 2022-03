Roy de Vita “Diletta Leotta finta semplice”/ “Invece Vanessa Incontrada è deliziosa”

Roy de Vita ha scelto di studiare medicina proprio per fare il chirurgo plastico, ma è un mestiere che nel corso del tempo è cambiato, e non in meglio. “Oggi è un po’ svilita. Insomma, non sembra più un mestiere da medico, mentre invece secondo me ha comunque una grande dignità”, ha raccontato a Ciao Maschio da Nunzia De Girolamo uno dei più famosi chirurghi plastici d’Italia, noto anche per essere ex fidanzato di Nancy Brilli. Ha quindi spiegato la sua tesi: “Sei responsabile non solo come medico. Sei proprio responsabile della bellezza delle donne”. Quel che è fondamentale è essere comprensivi nei confronti dei pazienti.

ANTICIPAZIONI NOI PUNTATA 27 MARZO/ Cate pronta all'intervento, Daniele furioso!

Roy de Vita non ritiene però di fermare la vecchiaia con la sua professione, anche se è quello che può sembrare. “Diciamo che noi riportiamo un po’ indietro le lancette del tempo rispetto alla tua immagine corporea che vedi riflessa nello specchio. Però il desiderio, quello dell’eterna giovinezza, desiderio che esiste da sempre, in realtà è determinato proprio da quello squilibrio da quello che tu senti dentro e quello che vedi fuori, soprattutto se vedi una foto o un video, perché allo specchio, vedendosi tutti i giorni ti passa poco, ma quando vedi una foto di cinque anni fa e poi vedi quella attuale ti rendi conto di quanto tempo sia cambiato”. Il suo rapporto con la bellezza da uomo è invece disincantato. “Non sto mai a guardare il difetto, anche se è eclatante, devo dire, non penso mai che possa essere una potenziale paziente. Quindi il mio approccio totalmente disincantato”.

Ilary Blasi spiazza Silvia Toffanin/ "All'Isola dei Famosi mi levo le mutande..."

“Chirurgia plastica? Rivendico mio ruolo di medico…”

Di sicuro Roy de Vita non ritiene di alimentari disagi con la sua professione. “Io rivendico il mio ruolo di medico, tu vieni perché hai un problema di ordine psicologico. La tua immagine corporea non è più in equilibrio con quella che vedi riflessa nello specchio. Per cui c’ è un disagio. Mi chiedi come si può fare per riparare questo disagio? E io ti spiego quali sono le opportunità, ma non che tu mi dica o questo devo fare questo”, ha spiegato a Ciao Maschio. Il medico ha anche approfondito il motivo per il quale le donne più belle sono quelle più insicure: “Lì è un problema caratteriale, devi andare a cercare un po’ nel loro passato. Quando tu vivi in un ambiente sereno cresco serenamente, poi sviluppi tutto quello che vuoi, ma è una stabilità di partenza che è molto molto utile. Se una donna invece è cresciuta in un ambiente un po’ così, ha una famiglia che non le ha dato delle sicurezze. Succede che novantanove persone dicono quanto sei bella, una ti fa una critica e vale soltanto la centesima per cui si mette in discussione tutto. Ma è purtroppo questo è un è un fatto molto, molto frequente”.

NOI/ Anticipazioni terza puntata, diretta: Daniele ha scoperto la verità e ora...

Cosa pensa di Vanessa Incontrada, Diletta Leotta e Ilaria D’Amico

A proposito dei suoi pazienti, Roy de Vita ha spiegato di aver sempre agito con onestà intellettuale. “Quindi io faccio una cosa che innanzitutto devo vedere, poi devo condividere e poi devo capire che il gioco valga la candela, perché tu comunque entri in sala operatoria, fai un’anestesia e tutte le seccature del post-operatorio. Tutto questo deve significare un risultato dopo, sennò non si deve fare. Questo è il principio. Però mi rendo conto che non è sempre così franco”. Dovendo scegliere una bellezza tra Vanessa Incontrada, Diletta Leotta e Ilaria D’Amico ha scelto la prima. “Trovo che sia da sempre una donna deliziosa. È proprio una bellezza accogliente, discreta, è un sacco di cose belle”. Non ha invece una buona opinione di Diletta Leotta: “Io non conosco nessuno di tutti e tre. Della Leotta non mi piace quasi niente, è soprattutto l’esatto contrario della Incontrada. Ha un approccio fintamente semplice e quindi mi arriva qualche cosa di non genuino”. Invece di Ilaria D’Amico apprezza la bellezza, ma ritiene che abbia un difetto: “Mi infastidisce la voce”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA