Roy De Vita, ex di Nancy Brilli, è un famosissimo chirurgo plastico nonché personaggio televisivo per via delle sue frequentazioni con donne del mondo dello spettacolo e non soltanto. Ma chi è il chirurgo che ha conquistato il cuore dell’attrice romana, con la quale è stato fidanzato per ben quindici anni prima di rompere la relazione con non poche sofferenze da parte di lei? Parliamo di un primario di chirurgia plastica che lavora all’Istituto nazionale dei tumori “Regina Elena” di Roma, una struttura rinomata nella Capitale.

Nino e Antonella, chi sono i genitori di Paola Di Benedetto/ "La mia famiglia c'è sempre stata"

Parlando della storia con Roy De Vita, Nancy Brilli a “Storie di donne al bivio” ha raccontato: “Ho sofferto un anno per la fine della mia storia con Roy De Vita, ma sono sicura che nei quindici anni insieme non mi abbia mai tradito”. La loro relazione, comunque, non si è conclusa bene: per Nancy Brilli è stata una sofferenza molto grande quando nel 2017 è finita tra di loro. “È stato un dolore grandissimo pensavo di non aver capito niente. Mi sono sentita presa in giro“ ha spiegato proprio l’attrice romana dopo la loro separazione. La storia è infatti durata quindici anni ma i due non sono mai convolati a nozze: Nancy certamente sperava che finisse diversamente la purtroppo le cose non sono andate come aveva programmato.

Antonello Venditti, ex marito Simona Izzo/ Il periodo buio dopo la separazione: "Pensai al suicidio"

Roy De Vita, chi è: ha un flirt con Sonia Bruganelli?

Di recente il nome di Roy De Vita, ex fidanzato di Nancy Brilli, è stato accostato anche a Sonia Bruganelli, ex moglie di Paolo Bonolis, imprenditrice e opinionista tv. Si sono infatti diffuse voci per le quali Sonia avrebbe tradito il suo ex marito, il conduttore Paolo Bonolis, con un chirurgo plastico molto conosciuto tra i vip. La loro storia, secondo Selvaggia Lucarelli che ha lanciato la “bomba”, andrebbe avanti ormai da anni e la stessa Sonia ne parlerebbe senza nessun problema anche davanti amici e conoscenti.