Rtl 102.5 Power Hits Estate 2022/ Diretta e scaletta cantanti: da Tommaso Paradiso a…

Rtl 102.5 Power Hits Estate 2022: anticipazioni e diretta 31 agosto

L’estate musicale non è ancora conclusa e questa sera sarà eletto ufficialmente il tormentone dell’estate 2022. Dopo Battiti Live e il Tim Summer Hits che hanno fatto compagnia agli italiani con serate live in diverse piazze d’Italia, questa sera, va in scena una delle serate musicali più importanti dell’estate 2022 al termine della quale sarà eletta ufficialmente la canzone regina delle classifiche. In diretta dalla splendida cornice dell’Arena di Verona, infatti, va in onda Rtl 102.5 Power Hits 2022. Al timone dello show musicale ci sarà il trio composto da Paola Di Benedetto, Matteo Campese e Jody Cecchetto.

I conduttori si alterneranno sul palco dell’Arena di Verona accogliendo tutti gli artisti che sono stati i protagonisti indiscussi dell’estate 2022 e che, questa sera, scopriranno se il pubblico li ha premiati. Qual è, dunque, la canzone favorita per trionfare al Power Hits 2022?

Rtl 102.5 Power Hits Estate 2022: la canzone favorita per la vittoria

Sono tante le canzoni che, nel corso dell’estate 2022, hanno fatto compagnia agli italiani facendo ballare tutti sulle spiagge, ma sola una sarà eletta regina dell’estate al termine della serata evento del Power Hits Estate 2022. Da “La dolce vita” a “Giovani Wannabe”, da “Tropicana” a “Tribale”, sono diversi i tormentoni che potrebbero portare a casa l’importante riconoscimento, ma tra i tanti brani, quello favorito, è sicuramente “La dolce vita” del trio composto da Fedez, Mara Sattei e Tananai.

Sin dall’esordio, La dolce vita ha conquistato tutti, sia adulti che bambini e, secondo i vari pronostici del mondo del web, a trionfare potrebbe essere proprio il brano di Fedez, Tananai e Mara Sattei.

Rtl 102.5 Power Hits Estate 2022: la scaletta dei cantanti

Sono davvero tanti i cantanti che, questa sera, sul palco dell’Arena di Verona, si alterneranno dando vita ad una serata magica per la musica italiana. Da Elodie a Tommaso Paradiso fino a Irama ed Elettra Lamborghini, ecco tutti i cantanti in scaletta non in ordine d’uscita:

– Alessandra Amoroso

– Malika Ayane

– Blanco

– Boomdabash e Annalisa

– Carl Brave

– Coez

– Darin (ospite internazionale)

– Elodie

– Fabri Fibra e Maurizio Carucci

– Fedez, Tananai e Mara Satte

– Franco126 e Loredana Bertè

– Fred De Palma

– Ghali

– Irama

– Elettra Lamborghini e Rocco Hunt

– Madame

– Marco Mengoni

– Myss Keta

– Gianni Morandi

– Noemi

– Tommaso Paradiso

– Pinguini Tattici Nucleari

– La Rappresentante di Lista

– Rhove

– Rkomi

– Sangiovanni

