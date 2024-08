Rtl 102.5 Power Hits Estate 2024: anticipazioni, conduttori

Dopo l’enorme successo ottenuto anche lo scorso anno, torna a grande richiesta per l’ottava edizione consecutiva Rtl 102.5 Power Hits Estate 2024, con ben 50 canzoni in gara e il verdetto finale: qual è il tormentone estivo italiano di quest’anno? Come informa TvBlog, a condurre l’evento saranno Matteo Campese e Paola di Benedetto, i quali ormai da circa quattro anni si occupano di condurre il programma. I cantanti in gara? Tantissimi! Tra loro anche la vincitrice di Sanremo 2024, Angelina Mango e le due chiacchieratissime Paola & Chiara, che si sono sciolte ma continuano a lavorare insieme per gli eventi più importanti.

Fedez, come sta dopo il malore, parla la madre Annamaria Berrinzaghi/ “Ecco cos’è successo, ha avuto un..."

Rtl 102.5 Power Hits Estate 2024: scaletta cantanti e premi

I nomi dei cantanti alla Rtl 102.5 Power Hits Estate 2024 sono davvero tanti e ce li svela ancora una volta TvBlog. Oggi, sabato 3 agosto 2024 li vedremo finalmente sul palco per far cantare e ballare tutti quanti dall’Arena di Verona, anfiteatro che ospita l’evento. Ecco la lista di tutti gli artisti che parteciperanno al contest: Alessandra Amoroso, Alfa, Angelina Mango, Anna, Annalisa, Articolo 31, BigMama, i BNKR44, i BoomDaBash, Capo Plaza, i Coma_Cose, Elodie, Emis Killa, Emma, Fedez, Francesco Gabbani. E ancora, sul palco della Rtl 102.5 Power Hits Estate 2024 si esibiranno Gaia, Geolier, Ghali, Gigi D’Alessio, Guè, Irama, Mahmood, i Negramaro, Noemi, Paola & Chiara, Rose Villain, Sophie and the Giants, Tananai, The Kolors e Tony Effe.

Oroscopo weekend 3-4 agosto 2024, previsioni Paolo Fox/ Ariete risolve i problemi, rigenerazione per Toro

I cantanti rincorreranno diversi premi, assegnati tramite la collaborazione del generatore di classifiche ufficiali EarOne. Cosa vincono i cantanti alla Rtl 102.5 Power Hits Estate 2024? Durante l’evento, alcuni artisti vinceranno questi premi: RTL 102.5 Power Hits Estate 2024 – FIMI, assegnato al singolo più venduto a partire dal 21 giugno 2024 al 29 agosto 2024. Altri cantanti vinceranno invece il premio RTL 102.5 Power Hits Estate 2024 – PMI per il singolo più trasmesso in radio nel panorama indipendente dal 24 giugno 2024 al 30 agosto 2024. Citiamo poi il penultimo premio, quello assegnato al brano maggiormnente eseguito durante i diversi eventi musicali a partire dal 24 giugno 2024 al 30 agosto 2024: il premio RTL 102.5 Power Hits Estate 2024 – SIAE. E infine, quello all’album più venduto dal 25 agosto 2023 fino al 29 agosto 2024: il Premio RTL 102.5 Power Hits Top Album 2024.

Temptation Island 2024, Raul e Martina si riavvicinano?/ Retroscena: "Il tentatore Carlo si è arrabbiato"

Come vedere in diretta streaming Rtl 102.5 Power Hits Estate 2024

Martedì 3 settembre 2024 inizierà l’attesissimo contest di RTL 102.5, il 5 Power Hits Estate 2024, in cui si decreterà il tormentone ufficiale dell’estate. La diretta sarà disponibile sul canale ufficiale della Radio (canale 736 di Sky e 36 del digitale terrestre) oppure visibile in streaming su RTL 102.5 Play. Sin dall’inizio del contest, l’evento è stato trasmesso da Tv8 e da SkyUno, che lo mandano in onda dal 2020.