Ruba aereo e minaccia di schiantarsi su supermercato/ Video, ma finisce carburante…

Tragedia solo sfiorata negli Stati Uniti d’America, dove un uomo ha rubato un aereo e ha minacciato di schiantarsi contro un centro commerciale Walmart a Tupelo, in Mississippi. La ricostruzione dell’accaduto è arrivata per mezzo della CNN e di altri tabloid a stelle e strisce: stando a quanto risulta, il diretto interessato, di nome Cory Patterson, ha rubato un piccolo aereo, un Beechcraft King Air C90A del 1987 con 9 sedili, che si trovava parcheggiato nella pista di un aeroporto. Dopo averlo messo in azione, Patterson è decollato senza ottenere alcuna autorizzazione, per poi mettersi in contatto telefonico con il 911, annunciando la sua decisione di impattare contro il supermercato affollato.

Marco Pozzati investito e ucciso da un'auto/ 24enne morto a Nizza davanti all'amico

A quel punto, come da prassi, la polizia ha fatto evacuare l’area e ha diffuso l’avviso di non avvinarvisi, chiudendo le strade. Intanto su Flightradar24 sono stati oltre 240mila gli spettatori del volo clandestino, alcuni dei quali sui social hanno richiesto a gran voce l’intervento dei caccia per ottenere l’abbattimento del velivolo, che potenzialmente avrebbe potuto arrecare gravi danni e causare soprattutto una strage.

Perché lancio Artemis 1 sulla Luna annullato?/ NASA: "Perdite di idrogeno liquido"

RUBA AEREO, POI MINACCIA: “MI SCHIANTO CONTRO IL CENTRO COMMERCIALE”. UOMO ARRESTATO

In base a quanto riferito dal quotidiano locale “Daily Journal”, Cory Patterson avrebbe pubblicato un preoccupante post su Facebook sabato mattina: “Chiedo scusa a tutti, non volevo fare male a nessuno. Amo i miei genitori e mia sorella e questo non è colpa loro. Addio”. Nulla che spieghi le ragioni alla base del suo gesto scellerato, ma alle 10.07 l’aereo è sparito da qualsiasi radar e si è temuto il peggio.

In verità, nulla di tutto questo: semplicemente, era finito il carburante e l’uomo è dovuto atterrare fra i campi, rimediando alcune escoriazioni e nulla più. Nel mentre la polizia locale ha confermato che il pilota era in vita e che era stato arrestato, per una storia incredibile e folle, condita dall’happy ending.

Sottomarino nucleare russo davanti Sicilia?/ "Missili supersonici": in volo jet Usa

BREAKING: A man stole this airplane earlier this morning and is threatening to fly it into the Tupelo, MS Wal-Mart. pic.twitter.com/vgXNRd7m6T — Brad Maushart (@BraaadWx) September 3, 2022













© RIPRODUZIONE RISERVATA